Adam Ďurica natočil špeciálne video k 10. výročiu hitu Neľutujem

Bratislava 22. novembra (TASR) - Spevák Adam Ďurica sa v novom videoklipe ku skladbe Neľutujem vrátil na miesta, kde ho pred desiatimi rokmi nakrúcal. Videoklip je skôr dokumentom o dekáde od vydania tejto skladby. Okrem hlavných aktérov sa súčasťou minidokumentu stali aj deti zo Základnej školy Veľký Folkmar, pre ktoré Adam pripravil malé prekvapenie vo forme súkromného koncertu priamo v ich škole. TASR informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Pri príprave mojich koncertov 10/20, teda desať rokov od skladby Neľutujem a 20 rokov na scéne, sme sa od začiatku pohrávali s myšlienkou vrátiť sa na miesta, kde sme klip pred desiatimi rokmi natáčali. Režisérom videoklipu bol Jaro Jaris Vaľko, ktorý je so všetkými účinkujúcimi v kontakte a tiež je režisérom pôvodnej verzie. Spoločne sme sa tak pozreli na to, čo sa udialo za tých desať rokov v našich životoch. Bolo to naozaj veľmi zvláštne, ale v tom najkrajšom zmysle slova. To isté auto, tá istá cesta, ale zároveň si uvedomujem, že ubehlo desať rokov a máme iné radosti aj starosti. Musíte si to pozrieť," hovorí o vzniku videa Adam Ďurica.



Príprava na Adamove koncerty je v plnom prúde. Už 16. januára 2025 v Bratislave a 23. januára 2025 v Košiciach sa bude oslavovať Adamových 20 rokov na hudobnej scéne.