Adam Ďurica patrí 20 rokov medzi osobnosti hudobnej scény

Bratislava 25. februára (TASR) - Spevák a skladateľ Adam Ďurica oslávil okrúhlych 20 rokov na domácej hudobnej scéne. Jeho úspešnú dráhu dokumentujú aj viaceré ocenenia, medzi nimi prvenstvo v ankete Osobnosť televíznej obrazovky (OTO) v kategórii spevák za rok 2014, 2015 a 2016, v marci 2023 získal Krištáľové krídlo v kategórii populárna hudba, na konte má aj viacero cien SOZA.



Na scénu vstúpil v závere roka 2004 v prvej sérii súťaže Slovensko hľadá Superstar, do finálovej časti však nepostúpil. V roku 2006 vydal debutový album Cukor a soľ. "Pre mňa to bolo neuveriteľné, nikdy som si nemyslel, že chalan z dediny príde na nejaké súťaže a rok nato bude mať v ruke vlastné cédečko, nahrali ho špičkoví muzikanti, ktorých som ja veľmi uznával. Splnilo sa mi viacero snov naraz, ktoré som nedúfal, že sa mi splnia. Bral som to veľmi zodpovedne a veľmi som si to vážil. Ale zároveň môžem dnes povedať, že som nebol pripravený úplne. Myslím si, že za tých 20 rokov som sa niečo naučil," povedal pre TASR Adam.



Stovky koncertov a šesť albumov, to je dvadsať rokov na koncertných pódiách a v nahrávacích štúdiách. Ako sám spevák hovorí, boli úžasné. "Keby som sa dnes videl, tak si poviem klobúk dole, ten chalan to chce robiť. Ja som na tom de facto 10 rokov prerábal, ale získaval som úžasné zážitky. Chodili sme po kluboch, po východe, západe, strede, všade sme boli doma, tak sme sa cítili. Ani som nevnímal, že získavam skúsenosti, len som si to užíval. A potom, keď som mal pocit, že sa nikdy nestane viac, tak prišiel hit Neľutujem a stalo sa úplne všetko," doplnil spevák pre TASR.



Spevák, skladateľ a hudobník Adam Ďurica (1987) začínal ako spevák a basgitarista v skupinách Analógia a Storm. Bol účastníkom prvej série súťaže Slovensko hľadá Superstar, do finálovej časti však nepostúpil. V roku 2006 vydal debutový album Cukor a soľ, v októbri 2011 pridal druhý album Dávno zomrel rock'n'roll, z júna 2015 je album Mandolína, v októbri 2016 vyšla štúdiovka Spolu, dva roky nato vydal piaty štúdiový album 30. V decembri 2021 vydal album Naše hriechy. V novembri 2022 vychádza výberovka Hity. V októbri 2024 vydal novinku Z popola je oheň.