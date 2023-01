Adam Ďurica začína rok 2023 koncertmi v Čechách aj na Slovensku

Bratislava 12. januára (TASR) - Začiatok roka 2023 sa u Adama Ďuricu nesie v znamení koncertov. Koncerty v Čechách a na Slovensku sa začínajú už 4. februára v Litvínove, ďalšími zastávkami vo februári budú Plzeň (10. 2.), Kováčová (11. 2.), Jablonec nad Nisou (16. 2.), Nové Mesto nad Váhom (24. a 25. 2.). Adam s kapelou sa predstaví aj v Prahe (6. 4.) a Bratislave (21. 6.). TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



"Už minulý rok sa to začalo a som rád, že tento trend pokračuje, aj keď občas musíme zvládnuť presuny z Liberca do Humenného. Ale dali sme to a ideme ďalej aj v novom roku, už sa na to tešíme," uviedol pre médiá spevák.







Okrem toho sa Ďurica venuje nahrávaniu nových skladieb, ktoré chystá na svoj nový album. "Album Naše hriechy vlastne vyšiel už pred rokom, takže je na čase prísť opäť s niečím novým. Koncept je jasný, niektoré skladby sú aj nahraté, a dokonca k novinke ideme točiť ešte koncom januára klip. Takže nepotrvá dlho a budete počuť aj novú pieseň. Zatiaľ sme pripravili ďalšie skladby zo série Birdland live session, a to Fúkame a Pravdupovediac. Nahrávali sme ich naživo tak, ako keby sme ich hrali na koncerte. Týmto aj všetkých na koncerty srdečne pozývam," dodáva Ďurica.