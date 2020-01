A.Danko:Najväčšou výzvou roka 2020 sú voľby,dôležitá je stabilná vláda

Bratislava 1. januára (TASR) - Najväčšou výzvou pre Slovákov v roku 2020 budú parlamentné voľby a to, aby sa legitímne podarilo zostaviť novú vládu. Povedal to predseda Národnej rady (NR) SR a šéf SNS Andrej Danko po slávnostnej svätej omši pri príležitosti výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky v katedrále sv. Martina v Bratislave. Zdôraznil, že je hrdý na to, že Slovensko je samostatnou krajinou už 27 rokov a zdôraznil potrebu stability.



"Najväčšia výzva pre Slovákov bude, aby došlo k legitímnemu zostaveniu vlády SR. Čakajú nás ťažké voľby, parlamentné voľby. Máme tu veľa nezrelých politických strán, ktoré nie sú schopné udržať svoje poslanecké kluby a vidím to ako rok, kedy dôjde k veľkej skúške politickej vyzrelosti slovenského národa," povedal predseda parlamentu.



Z hľadiska štátu je podľa Danka 27 rokov málo. "Niektoré štáty sa vyvíjajú stáročia a my často trpíme na to, že nemáme takú politickú kultúru, ako majú vyspelé národy, ktoré neexperimentujú na novovzniknutých stranách, ale si uvedomujú, aké dôležité je mať stabilnú vládu a stabilné poslanecké kluby," skonštatoval.



Prvý január vníma ako deň, kedy sa treba pripraviť s pokorou na ďalší rok. "Vždy máme pocit, že ten rok, ktorý je za nami, je tým najťažším a pokiaľ sa darí, tak si prenášame to pozitívum do budúceho roka. Pre mňa osobne bol tento rok znova veľkou politickou skúškou a som pripravený tento nasledujúci to všetko zúžitkovať," dodal.



V súvislosti so zmenou, o ktorej v novom roku hovoria niektorí politici, poznamenal, že samotná zmena nestačí. "O zmene netreba rozprávať, zmeny treba realizovať," zdôraznil s tým, že nepatrí medzi politikov, ktorí budú dlhé roky len rozprávať. Podotkol však, že zmena nemôže byť bezhlavá.



Podotkol, že vo vysokej politike je len štyri roky, ale myslí si, že sa už teraz strane podarilo veľa zmeniť. Podstatné pre neho ako politika je podľa jeho slov, že Smer-SD posledné štyri roky nevládol sám.



Celé vyjadrenie:



Slovenky a Slováci si zaslúžili samostatný štát. Nie je dokonalý, ako mladá demokracia máme stále, čo doháňať, ale s vypätím všetkých síl budeme pracovať na tom, aby sme naň mohli byť stále hrdí. Vyhlásil to predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v deň 27. výročia vzniku Slovenskej republiky. Pri tejto príležitosti sa tak, ako po minulé roky, zúčastnil slávnostnej svätej omše, ktorá sa konala v Katedrále svätého Martina v Bratislave.



Šéf parlamentu Andrej Danko opäť privítal Nový rok účasťou na slávnostnej svätej omši v Dóme svätého Martina. Ten je tichou pripomienkou dôležitých dejinných udalostí, ktoré formovali aj dnešné Slovensko. „V tejto významnej katedrále sa už niekoľko rokov v tento výnimočný deň stretávajú predstavitelia nášho štátu, ktorí tak jasne vysielajú signál, že aj napriek názorovým rozdielom, si ctíme vznik našej milovanej republiky, ktorá si po stáročiach prispôsobovania sa začala písať vlastnú históriu. Slovenská republika prešla neľahkú cestu, dokázali sme však, že sme rešpektovaným členom Európskej únie, občania môžu slobodne cestovať v rámci Schengenu, rozvíjame parlamentnú spoluprácu na všetky svetové strany,“ priblížil predseda Národnej rady SR Andrej Danko.



Zároveň je však podľa jeho slov stále na stole niekoľko výziev, ktorým Slovensko bude musieť čeliť a zvládnuť ich. „Blížia sa parlamentné voľby, ktoré ukážu, akým smerom by sa mal štát ďalej uberať. Najväčšou výzvou bude zostavenie vlády tak, aby Slovensko mohlo naďalej plne fungovať. Spomenúť môžem aj digitálnu bezpečnosť a výstrahy s tým spojené,“ povedal šéf parlamentu.



V tento deň je rovnako podľa neho dôležité, pokorne skloniť hlavu a hľadať správne riešenia a východiská, ako sa naštartovať do nového kalendárneho roka. „Dovoľte mi, aby som zaželal všetkým Slovenkám a Slovákom a aj národnostným menšinám, aby boli hrdí na našu mladú demokraciu, ktorá po rokoch trápenia a stáročiach útlaku našla svoju cestu a zaradila sa medzi úspešné európske republiky. Prajem nám, aby sme boli pozitívnejší, aby sme boli uvedomelejší, a aby sme nezabúdali na svoju históriu, z ktorej sa máme poučiť v budúcnosti,“ uzavrel predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko.