A.Danko nesúhlasí s prezidentkou o investícii USA do vojenských letísk

Bratislava 31. januára (TASR) – Predseda Národnej rady SR Andrej Danko (SNS) nesúhlasí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou vo veci možnej americkej investície do vojenských letísk. Povedal to v piatok na tlačovej konferencii. Prezidentka vo štvrtok (30. 1.) uviedla, že odmietnutie ponuky zo strany rezortu obrany nebolo dostatočne odôvodnené.



Prezidentka podľa Danka zastáva názor, že na slovenských vojenských letiskách majú byť prítomné americké ozbrojené sily. "Ja hovorím, že žiadne ozbrojené sily od čias odchodu Sovietskeho zväzu tu nebudú," reagoval na Čaputovú Danko. Zároveň dodal, že alternatívy k NATO považuje za šialené, avšak kritizoval americký atentát na iránskeho generála v Iraku.



Čaputová vo štvrtok povedala, že odmietnutie ponuky USA na investíciu a rekonštrukciu letísk bolo málo zdôvodnené a podmienky málo verejne komunikované. "Investícia do našich letísk mohla byť technicky nápomocná," doplnila prezidentka.



Minister obrany Peter Gajdoš (SNS) označil podmienky USA ako neakceptovateľné. Pri takejto ponuke podľa neho "rozmýšľate, či sa zbavíte suverenity, alebo nie". Pripomenul, že ponuka nebola súčasťou programu NATO, ale malo ísť o bilaterálnu záležitosť.



Danko reagoval aj na kritiku nákupu amerických stíhačiek F16. Podľa predsedu parlamentu by v prípade, že by sa stíhačky nekúpili, skončilo 1500 ľudí na ulici a mohli by sa zatvoriť hangáre. Poukázal, že by sme museli platiť za ochranu vzdušného priestoru 50 miliónov eur ozbrojeným silám iných štátov.



Podľa Danka požíva armáda najvyššiu dôveryhodnosť. Prieskum Európskej komisie Eurobarometer z novembra minulého roka nameral najnižšiu mieru dôveryhodnosti armády v rámci Európskej únie. Z prieskumu však tiež vyplýva, že v rámci slovenských ozbrojených zložiek je armáda dôveryhodnejšia ako polícia. Na otázku, ako si to vysvetľuje, uviedol, že vychádza z toho, čo vníma v spoločnosti, aj z toho, že prezidentka Čaputová armádu chváli.



Na tlačovej konferencii informoval generálny tajomník Služobného úradu Ministerstva obrany SR Ján Hoľko aj o zvyšovaní platov vojakov, ktoré začne platiť od soboty (1. 2.). Podľa neho sa zvýši plat vojaka v priemere o 300 eur.