A.Danko vystúpil na demonštrácii v Prahe, ktorú organizoval T.Okamura

Bratislava 23. mája (TASR) - Líder SNS Andrej Danko vo štvrtok vystúpil na demonštrácii v Prahe, ktorú zvolal predseda českej strany SPD Tomio Okamura. Občanom ČR zaželal vládu, pre ktorú budú na prvom mieste.



"Želám vám vládu, ktorá sa nebude klaňať iným mocnostiam. (...) Želám vám vládu, ktorá bude za vás bojovať tak, ako my dnes bojujeme za Slovákov," odkázal. Zároveň poukázal na netoleranciu iných názorov.



Danko zdôraznil potrebu bojovať za vlastný štát a nehádať sa. "Pre každého vlastenca musí byť štát na prvom mieste," dodal. Hovoril aj o Európskej Únii. Tvrdí, že Slovensko ani Česko do nej nešli na to, aby im diktovali západné štáty.



Slovensko a Česko podľa jeho slov patria k sebe. "Nám Slovákom a Čechom nemusia hovoriť o pokoji a mieri. Máme za sebou dlhé obdobie spolužitia, dokázali sme sa vždy slušne dohodnúť, rozprávať. Nikdy žiaden štát ani politik tieto národy nemôže rozdeľovať," skonštatoval. Zdôraznil tiež potrebu V4. Skritizoval aj viaceré mimovládne organizácie. Spomenul tiež útok na premiéra Roberta Fica (Smer-SD) v Handlovej. Avizoval, že od demonštrujúcich ho bude pozdravovať.