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Adaptačné triedy fungujú na vybraných školách, lektorka ich chváli
Pobyt v adaptačnej triede je časovo ohraničený na maximálne jeden rok.
Autor TASR
Bratislava 14. júna (TASR) - Adaptačné triedy, ktoré pomáhajú začleniť žiakov s cudzím jazykom do slovenskej školy, v súčasnosti fungujú na vybraných školách. Význam v nich vidí samotné ministerstvo školstva i lektorka slovenčiny ako cudzieho jazyka Alexandra Alexanderová, ktorá učí v adaptačnej triede na Základnej škole Kataríny Brúderovej v bratislavských Vajnoroch.
Lektorka vysvetlila, že deti v adaptačnej triede majú približne 25 hodín slovenčiny týždenne. „A tomu žiakovi sa približne po roku dokáže zlepšiť úroveň slovenčiny o jeden až dva stupne. Záleží, samozrejme, od žiaka, či je to slovanský žiak, zo slovanského prostredia, alebo nie,“ povedala pre TASR Alexanderová. Problém podľa nej však nastane budúci rok, pretože zo zákona majú deti možnosť byť v adaptačnej triede iba jeden rok. „Potom sa už očakáva, že sa začlenia do kmeňovej triedy. Síce za ten rok poskočia o jeden až dva stupne, my však hovoríme, že idú z úrovne A0 na A1. A A1 vám nedá vedomosti na to, aby ste rozumeli chémii alebo fyzike,“ povedala lektorka. Vysvetlila, že by bolo dobré, keby mohla škola alebo učiteľ rozhodnúť o tom, ako dlho má byť žiak v adaptačnej triede na základe jeho jazykových schopností.
Hlavným cieľom adaptačných tried je podľa ministerstva školstva podporiť jazykové zvládnutie vyučovania a uľahčiť postupné začlenenie žiakov do bežných tried. „Adaptačné triedy umožňujú žiakom získať základné jazykové kompetencie, oboznámiť sa so slovenským školským prostredím a pripraviť sa na plnohodnotné zapojenie do vzdelávacieho procesu,“ vysvetlili pre TASR z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Adaptačné triedy na základných školách sú určené pre žiakov s nedostatočnou znalosťou slovenského jazyka, najmä pre deti cudzincov, žiakov prichádzajúcich zo zahraničia a žiakov neovládajúcich vyučovací jazyk školy.
Pobyt v adaptačnej triede je časovo ohraničený na maximálne jeden rok, keďže adaptačná trieda je podľa ministerstva školstva koncipovaná ako prechodné opatrenie, ktorého cieľom je pripraviť žiaka na začlenenie do bežného vzdelávacieho prúdu v čo najkratšom čase. „Odborné poznatky aj skúsenosti viacerých európskych krajín ukazujú, že najlepšie výsledky prináša kombinácia intenzívnej jazykovej podpory a postupného zapájania žiaka do bežného vyučovania. Dlhodobé zotrvávanie v oddelenom prostredí by mohlo spomaľovať začlenenie žiaka do školského kolektívu a zvyšovať riziko vytvárania paralelných vzdelávacích prúdov,“ uviedli z ministerstva školstva. Časové obmedzenie adaptačnej triedy zároveň motivuje školy poskytovať cielenú a intenzívnu podporu smerujúcu k úspešnej integrácii žiaka. Po ukončení vzdelávania v adaptačnej triede pokračuje žiak spolu so svojimi rovesníkmi v príslušnom ročníku.
Ministerstvo školstva od 1. januára 2025 implementuje národný projekt Podpora vzdelávacích príležitostí, ktorého cieľom je identifikácia žiakov, pri ktorých je pravdepodobné nesprávne zaradenie do špeciálneho prúdu vzdelávania, a podpora ich prechodu do hlavného prúdu s potrebnou podporou. „Momentálne prebieha fáza testovania žiakov. V nadväznosti na výsledky projektu bude ďalej rozširovaná sieť adaptačných tried na školách hlavného prúdu vzdelávania. Tieto triedy budú od školského roka 2026/2027 zohrávať dôležitú úlohu pri podpore úspešného začlenenia preradených žiakov,“ uviedli z ministerstva školstva. Dáta o počte adaptačných tried bude mať rezort až po zbere údajov.
Lektorka vysvetlila, že deti v adaptačnej triede majú približne 25 hodín slovenčiny týždenne. „A tomu žiakovi sa približne po roku dokáže zlepšiť úroveň slovenčiny o jeden až dva stupne. Záleží, samozrejme, od žiaka, či je to slovanský žiak, zo slovanského prostredia, alebo nie,“ povedala pre TASR Alexanderová. Problém podľa nej však nastane budúci rok, pretože zo zákona majú deti možnosť byť v adaptačnej triede iba jeden rok. „Potom sa už očakáva, že sa začlenia do kmeňovej triedy. Síce za ten rok poskočia o jeden až dva stupne, my však hovoríme, že idú z úrovne A0 na A1. A A1 vám nedá vedomosti na to, aby ste rozumeli chémii alebo fyzike,“ povedala lektorka. Vysvetlila, že by bolo dobré, keby mohla škola alebo učiteľ rozhodnúť o tom, ako dlho má byť žiak v adaptačnej triede na základe jeho jazykových schopností.
Hlavným cieľom adaptačných tried je podľa ministerstva školstva podporiť jazykové zvládnutie vyučovania a uľahčiť postupné začlenenie žiakov do bežných tried. „Adaptačné triedy umožňujú žiakom získať základné jazykové kompetencie, oboznámiť sa so slovenským školským prostredím a pripraviť sa na plnohodnotné zapojenie do vzdelávacieho procesu,“ vysvetlili pre TASR z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. Adaptačné triedy na základných školách sú určené pre žiakov s nedostatočnou znalosťou slovenského jazyka, najmä pre deti cudzincov, žiakov prichádzajúcich zo zahraničia a žiakov neovládajúcich vyučovací jazyk školy.
Pobyt v adaptačnej triede je časovo ohraničený na maximálne jeden rok, keďže adaptačná trieda je podľa ministerstva školstva koncipovaná ako prechodné opatrenie, ktorého cieľom je pripraviť žiaka na začlenenie do bežného vzdelávacieho prúdu v čo najkratšom čase. „Odborné poznatky aj skúsenosti viacerých európskych krajín ukazujú, že najlepšie výsledky prináša kombinácia intenzívnej jazykovej podpory a postupného zapájania žiaka do bežného vyučovania. Dlhodobé zotrvávanie v oddelenom prostredí by mohlo spomaľovať začlenenie žiaka do školského kolektívu a zvyšovať riziko vytvárania paralelných vzdelávacích prúdov,“ uviedli z ministerstva školstva. Časové obmedzenie adaptačnej triedy zároveň motivuje školy poskytovať cielenú a intenzívnu podporu smerujúcu k úspešnej integrácii žiaka. Po ukončení vzdelávania v adaptačnej triede pokračuje žiak spolu so svojimi rovesníkmi v príslušnom ročníku.
Ministerstvo školstva od 1. januára 2025 implementuje národný projekt Podpora vzdelávacích príležitostí, ktorého cieľom je identifikácia žiakov, pri ktorých je pravdepodobné nesprávne zaradenie do špeciálneho prúdu vzdelávania, a podpora ich prechodu do hlavného prúdu s potrebnou podporou. „Momentálne prebieha fáza testovania žiakov. V nadväznosti na výsledky projektu bude ďalej rozširovaná sieť adaptačných tried na školách hlavného prúdu vzdelávania. Tieto triedy budú od školského roka 2026/2027 zohrávať dôležitú úlohu pri podpore úspešného začlenenia preradených žiakov,“ uviedli z ministerstva školstva. Dáta o počte adaptačných tried bude mať rezort až po zbere údajov.