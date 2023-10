Adopcia psa je veľká zodpovednosť, na ktorú je potrebné sa pripraviť

Bratislava 15. októbra (TASR) - Adopcia psa je veľká zodpovednosť, na ktorú je potrebné sa dôsledne pripraviť. S príchodom nového zvieraťa musí súhlasiť každý rodinný člen. Adoptovanie mladého psíka môže znamenať záväzok na 15 rokov. Zvieraťu sa môžu vyskytnúť zdravotné problémy, ktoré si budú vyžadovať veterinárnu starostlivosť aj financie. Peniaze sú potrebné aj na krmivo. Pre TASR to uviedli z občianskeho združenia Sloboda zvierat (SZ), ktoré prevádzkuje útulky na Slovensku.



Starším ľuďom odporúčajú adopciu psíkov-seniorov. "Adopciu hendikepovaných zvierat riešime zväčša s našimi zahraničnými partnermi. Žiaľ, na Slovensku nie je až na niekoľko svetlých výnimiek populárna," skonštatovalo združenie. Priblížilo, že pre hendikepované alebo príliš mladé psy hľadajú dočasnú starostlivosť. Dôvodom je, že ešte neprešli plným očkovaním, a tak je pre nich pobyt v útulku nevyhovujúci. Dočasnú starostlivosť hľadá SZ u skúsených psičkárov.



Združenie zároveň za žiadnych okolností neodporúča kupovať psa cez inzerát. "Inzertné platformy využívajú množitelia a výkupcovia bezpapierových šteniat. Ide o biznis ľudí, ktorí nemajú so zvieratami dobré úmysly," priblížilo združenie. Takmer tretinu psov, ktorým zachraňujú život, sú tzv. nerentabilné psy z množiarní. Tvrdí, že roky apelujú na zmenu legislatívy, ktorá by zaviedla reštrikcie aj v oblasti zverejňovania inzerátov.



Do útulkov sa podľa SZ dostávajú zvieratá najmä pre nezodpovednosť ľudí. Ide o majiteľov, ktorí neodhadli svoje sily a možnosti, ale aj tyranov, ktorým muselo byť zviera odobraté. "Na Slovensku máme stále obrovské množstvo premnožených - bezprizorných zvierat vinou nedostatočného kastračného manažmentu obcí a existencií množiarní," uviedlo združenie.