Adresné testovanie proti koronavírusu je na mieste, tvrdí M. Šóth

Bratislava 24. septembra (TASR) - Testovanie pred vstupom do ambulancie či nemocnice je na mieste. Musí však byť adresné. Pre TASR to v reakcii na usmernenia Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR k testovaniu pacientov aj zamestnancov v nemocniciach a ambulanciách povedal prezident Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth.



"Dúfam, že zvýšená snaha na testovanie nevyústi do plošného testovania, ktoré nám presne ukázalo, ako sa to nemá," zdôraznil s tým, že ide o jedno z mnohých opatrení, ktoré bolo potrebné absolvovať už minulosti.



Šóth zdôraznil, že ochorenie je neviditeľné, a preto ide "o boj na všetkých frontoch". Tvrdí, že si všetci zdravotníci zvykli na sťažené podmienky, ako aj na "pokorujúce sa testovania".



Nepáči sa mu však prístup štátu voči zdravotníckym pracovníkom. "Pre náš štát sme príťaž. Napriek poddimenzovaným rozpočtom v minulosti sa ministerstvo financií stále snaží o reštrikcie," dodal.



Usmernenie MZ SR hovorí o tom, že vstup do nemocníc či ambulancií môže byť podmienený testovaním na prítomnosť nového koronavírusu v prípade, že lekár nerozhodne inak. Opatrenie by sa nemalo týkať plne očkovaných osôb. Taktiež aj vstup zamestnancov nemocníc či ambulancií do práce by mal byť podmienený tým, či sú zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19. V niektorých prípadoch by ich mali testovať na prítomnosť nového koronavírusu.