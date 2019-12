Biskup: Advent je obdobie vhodné na premýšľanie o príchode Ježiša

Bratislava 1. decembra (TASR) – Čas adventu je obdobím, ktoré by sme mali využiť predovšetkým na premýšľanie o význame príchodu Ježiša Krista na tento svet, ako aj do života človeka. Pre TASR to počas Prvej adventnej nedele, ktorá pripadá na 1. decembra, uviedol generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko.



Generálny biskup tvrdí, že pre všetkých kresťanov je advent časom vnútornej prípravy na obdobie Vianoc. "Toto spoločné očakávanie nás navzájom spája a zaväzuje. Zaväzuje nás k tomu, aby radosť zo spoločného očakávania Pánovho príchodu a vzájomná zodpovednosť prinášali otvorenosť a priamosť v konaní voči našim blížnym, ako dôsledok Božej milosti, ktorú prijímame v diele Ježiša Krista," poznamenal Eľko s tým, že len tak bude advent vždy aj novým adventom, ktorý znamená nádej a skutočnú radosť z toho, čo pre nás urobil Boh v Ježišovi Kristovi.



Prvou adventnou nedeľou sa začalo pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, ECAV i ďalších kresťanov štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána.



Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Písma svätého, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Je to zároveň aj čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen udalosti spred vyše 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale i Pánov nový príchod na konci vekov.



Cirkevný rok sa v katolíckej cirkvi končí sviatkom Krista Kráľa a adventom sa začína nový cirkevný rok. Symbolom tohto obdobia je adventný veniec.