Advokát Andrej K. a Miroslav F. idú definitívne do väzby

Bratislava 11. decembra (TASR) – Dvojica - advokát Andrej K. a Miroslav F., ktorých zobral koncom novembra Špecializovaný trestný súd (ŠTS) pracovisko Banská Bystrica do väzby, zostáva stíhaná väzobne. Rozhodol o tom Najvyšší súd (NS) SR.



"Senát NS SR napadnuté uznesenie ŠTS zrušil a oboch obvinených zobral do väzby na základe všetkých väzobných dôvodov. Písomný sľub obvineného Andreja K. súd neprijal a u oboch obvinených neuložil dohľad probačného a mediačného úradníka a ponuku peňažnej záruky neprijal. Sťažnosti oboch obvinených NS SR zamietol," uviedla v stredu pre TASR hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.



O väzobnom stíhaní dvojice mužov, ktorých 26. novembra zadržala v Hlohovci Národná kriminálna agentúra (NAKA), rozhodol sudca pre prípravné konanie ŠTS pracovisko Banská Bystrica 28. novembra. Advokát Andrej K. a Miroslav F. sú obvinení zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, pokračovacieho obzvlášť závažného zločinu podvodu a vydierania.



NAKA zadržala v Hlohovci sedem osôb podozrivých z páchania majetkovej trestnej činnosti. Medzi nimi bol aj šéf zločineckej skupiny, ktorým má byť známy advokát z Hlohovca. Podozrenia, pre ktoré ich zadržali, sa týkali podvodného prevodu nehnuteľností na viacero osôb. Mali vystavovať podvodné zmluvy tak, aby ľudia s finančnými ťažkosťami o ne prišli. Podvedení sa nechali nachytať cez inzeráty.



Sťažnosti voči novembrovému rozhodnutiu ŠTS podali ako obaja advokáti, tak aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), keďže pre oboch obvinených žiadal všetky tri dôvody väzby, vrátane útekovej. Rozhodovanie o väzbe trvalo viac než päť hodín. Pred sudcom obaja muži vypovedali, že sa necítia byť vinní. V tom, čo sa im kladie za vinu, nevidia trestnú činnosť, považovali to údajne za legálny spôsob podnikania.



Skupina mala fungovať najmenej od roku 2012 a pôsobila na rôznych oblastiach západného Slovenska, prevažne v mestách Trnava, Hlohovec, Galanta, Sereď a Nové Zámky.