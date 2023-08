Advokát E. Valko, prvý predseda Ústavného súdu ČSFR, by mal 70 rokov

Spišská Nová Ves/Bratislava 10. augusta (TASR) – Od narodenia Ernesta Valka, rešpektovaného právnika a advokáta, uplynie vo štvrtok 10. augusta 70 rokov. Po novembri 1989 sa stal prvým predsedom Ústavného súdu (ÚS) Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR). Bol poslancom Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR, stál pri vzniku listiny Základných práv a slobôd, ako aj Obchodného zákonníka.



V novembri 2010 sa stal obeťou násilného trestného činu, keď bol zastrelený vo vlastnom dome v Limbachu neďaleko Bratislavy.



Ernest Valko sa narodil 10. augusta 1953 v Spišskej Novej Vsi. Od roku 1972 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium dokončil v roku 1977, v roku 1979 zložil rigoróznu skúšku a získal titul doktora práv.



Na začiatku právnickej kariéry pôsobil v podnikoch ako Vodohospodárske stavby či Ľahké stavebné hmoty. Na vedľajší pracovný úväzok pracoval tiež v manželskej poradni, čím si rozšíril znalosti z rodinného a občianskeho práva. Výrazne sa zaujímal aj o ústavné právo.



Postgraduálne štúdium z hospodárskeho práva absolvoval na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave a na Právnickej fakulte UK. Krátky čas pracoval aj ako obchodný námestník v bratislavskom Kable.



Po novembri 1989 sa prihlásil do právnickej poradne, ktorú organizovalo hnutie Verejnosť proti násiliu (VPN). V roku 1990 ho hnutie VPN kooptovalo za poslanca Federálneho zhromaždenia (FZ) ČSFR. Od júna 1990 bol podpredsedom Snemovne ľudu FZ ČSFR. V tom čase bol aj spravodajcom kompetenčného zákona.



Jeho poslanecký mandát zanikol, keď sa stal prvým predsedom Ústavného súdu ČSFR a na tomto poste pôsobil jeden rok od 31. januára do 31. decembra 1992.



Od rozdelenia ČSFR a vzniku samostatnej Slovenskej republiky (SR) v roku 1993 sa venoval advokácii. Zastupoval aj niektorých slovenských politikov v súdnych sporoch na ochranu osobnosti.



V auguste 1998 ako vedľajší účastník konania zastupoval Slovenskú demokratickú koalíciu (SDK) na Najvyššom súde SR v súdnom spore o subjektivitu SDK pre septembrové parlamentné voľby 1998. Súd napokon zamietol návrh Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) na zrušenie registrácie kandidačnej listiny SDK na tieto voľby.



Bol tiež právnym poradcom Fondu národného majetku (FNM) SR. Zastupoval Slovenský plynárenský priemysel (SPP) v súdnom spore o takzvané Duckého zmenky. Naposledy sa jeho meno spomínalo aj v kauze Tipos, ktorý zastupoval pred Ústavným súdom SR.



Ernest Valko sa 8. novembra 2010 stal obeťou násilného trestného činu. Bol usmrtený strelnou zbraňou a nájdený vo svojom dome v Limbachu. Podľa záverov vyšetrovania išlo o lúpežnú vraždu.



Policajný vyšetrovateľ obvinil dve osoby. Jozef R. mal Valka streliť do hrudníka, čím mu mal spôsobiť smrteľné zranenie. Do domu advokáta mal vniknúť spolu s ďalším spolupáchateľom, už právoplatne odsúdeným Jaroslavom Klinkom. Na základe schválenej dohody o vine a treste dostal Klinka v januári 2020 súhrnný osemročný trest väzenia. Ten za strelca označil Jozefa R., ktorý vinu odmieta.



S Jozefom R. proces vytýčený stále nie je. "Podľa zákonného sudcu Mestského súdu Bratislava I v tejto trestnej veci je predpokladaný čas vytyčovania hlavného pojednávania koniec roku 2023, keď bude určovať termíny hlavných pojednávaní na rok 2024," uviedol pre TASR hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak.



V roku 2015 vtedajšia verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová ocenila ľudí, ktorí prispeli k ochrane základných práv a slobôd na Slovensku. Medzi ocenenými bol in memoriam aj Ernest Valko.



Prezident SR Andrej Kiska udelil v roku 2016 Ernestovi Valkovi Rad Ľudovíta Štúra I. triedy in memoriam za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a rozvoj práva.