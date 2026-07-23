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Advokát Kubina: Súd zrušil rozhodnutie o odvolaní Kišša z funkcie
Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd SR.
Autor TASR
Bratislava 23. júla (TASR) - Správny súd v Bratislave vo štvrtok zrušil rozhodnutie ministerstva vnútra o odvolaní bývalého prvého viceprezidenta Policajného zboru (PZ) Branka Kišša a vrátil vec rezortu na ďalšie konanie. Súd rovnako konštatoval nezákonnosť jeho preloženia z Bratislavy do Banskej Bystrice, ktoré nebolo nijako odôvodnené. Na sociálnej sieti o tom informoval Kiššov advokát Peter Kubina.
Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd SR. Doručením rozsudku však nadobúda platnosť a prípadné prijatie do konania o sťažnosti môže mať odkladnú účinnosť.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň. V závere októbra 2023 rozhodol Šutaj Eštok o zrušení funkcie viceprezidentov Policajného zboru a preložení oboch viceprezidentov na iné posty.
Ministerstvo vnútra môže proti rozsudku podať kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd SR. Doručením rozsudku však nadobúda platnosť a prípadné prijatie do konania o sťažnosti môže mať odkladnú účinnosť.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov vrátane tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť naň. V závere októbra 2023 rozhodol Šutaj Eštok o zrušení funkcie viceprezidentov Policajného zboru a preložení oboch viceprezidentov na iné posty.