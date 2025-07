Advokát obžalovaný z nepriamej korupcie tvrdí, že je nevinný

Banská Bystrica 24. júla (TASR) - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, sa vo štvrtok začal proces s advokátom Františkom P., ktorý čelí obžalobe z nepriamej korupcie.



Podľa obžaloby sa mal trestnej činnosti dopustiť koncom roka 2018 v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb. Sľuboval, že za úplatok 200.000 eur dostane dvoch bratov z väzby na slobodu. Peniaze mali byť vraj „pre tých správnych ľudí“.



„Prokurátor Generálnej prokuratúry SR podal obžalobu na Františka P. za prečin nepriamej korupcie. Podľa nej si mal vyžiadať vyššiu sumu peňazí ako úplatok za vybavenie prepustenia z väzby páchateľov v inej trestnej veci. Išlo o dvoch klientov, kde mal údajne prevziať obhajobu a za každého z nich stanovil sumu 100.000 eur,“ konštatoval prokurátor.



Podľa Františka P. je podaná obžaloba nedôvodná a vyfabulovaná, označil ju za nezmysel. Celé konanie je vraj účelové, začalo sa konať až po 4,5 roku od údajného skutku. Tvrdí, že ide o akt pomsty konkrétnych policajtov. „Cítim sa absolútne nevinný,“ vyhlásil pred samosudcom.



„Som asi najznámejší advokát, ktorého v priebehu štyroch rokov chceli trikrát zavrieť do väzby. Najprv to bol extrémizmus, do dnešného dňa nie sú schopní ukončiť vyšetrovanie, a to už siedmy rok. Potom to bolo vydieranie a legalizácia príjmov z trestnej činnosti, kde som bol oslobodený. Som síce odsúdený za nepriamu korupciu, ale tam ešte budem pokračovať opravnými prostriedkami. Celé je to absolútny výmysel, komplot a pomsta ľudí okolo policajtov čurillovcov a Pavla Ďurku,“ reagoval František P.



V súčasnosti má pozastavený výkon advokácie. Za obhajcu si zvolil svojho brata Jána. „Na rovinu poviem, že súdom príliš neverím, ale pokúšam sa o nejakú spravodlivosť,“ dodal obžalovaný advokát.



Františka P. zadržali v lete v roku 2023 v rámci policajnej akcie s krycím názvom Corrumpere 1. V minulosti zastupoval okrem iných aj niekdajšieho bosa banskobystrického podsvetia Mikuláša Černáka.



V júni tohto roku si obžalovaný advokát už vypočul jeden právoplatný verdikt Najvyššieho súdu SR. V kauze známej ako Babylon, v ktorej bol obžalovaný aj s bývalým šéfom Slovenskej informačnej služby Ľubomírom Arpášom, dostal za nepriamu korupciu dvojročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na päť rokov.