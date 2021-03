Dušana K. obvinili z prijímania úplatku a Petra K. z podplácania

Bratislava 25. marca (TASR) - Bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K., ktorý je väzobne stíhaný od októbra 2020, obvinili v novej trestnej veci a to z prijímania úplatku. TASR to potvrdil hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.



"Môžeme potvrdiť, že v danej trestnej veci bolo vznesené obvinenie dvom osobám. V prípade D. K. bolo vznesené obvinenie pre trestný čin prijímania úplatku. V prípade P. K. bolo vznesené obvinenie pre trestný čin podplácania," vysvetlil hovorca.



Nové obvinenie Dušana K. potvrdil TASR aj jeho obhajca Erik Magál. Dušan K. mal podľa portálu Aktuality.sk prijať úplatok vo výške 50.000 eur od podnikateľa Petra K. Po ňom polícia aktuálne pátra a podľa mediálnych správ by sa mal zdržiavať v zahraničí.



Ako spresnil pre TASR advokát Magál, nové obvinenie vzniesli v utorok (23. 3.) a doručené mu bolo v stredu (24. 3.) K obvineniu sa zatiaľ nevyjadruje a voči uzneseniu o vznesení obvinenia podá on a jeho klient sťažnosť. Dušan K. od minulého roka nepožiadal o prepustenie z väzby. Podľa neoficiálnych informácií v blízkom období by sa malo rozhodovať o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na predĺženie väzby.



Úplatok sa podľa informácií portálu týka trestnej veci bývalého riaditeľa Úradu zvláštnych policajných činností Jozefa R. Polícia ho zadržala pri minuloročnej akcii Judáš. Čelí obvineniu, že vynášal informácie o odposluchoch skupine sýkorovcov. V prospech gangu mal pracovať minimálne v rokoch 2000 až 2011.