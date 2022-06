Advokát:Štát nenesie zodpovednosť za nesprávnu zdravotnú starostlivosť

Bratislava 23. júna (TASR) - Za nesprávne poskytnutú zdravotnú starostlivosť nenesie zodpovednosť štát, ale poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. V súvislosti s prípadom, keď pacientovi v ružinovskej nemocnici vyoperovali nesprávne oko, to pre TASR pripomenul Václav Audes, partner advokátskej kancelárie Havel & Partners.



"Prichádzajú do úvahy viaceré nároky pacienta, ktoré je však potrebné smerovať voči konkrétnemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti," reagoval Audes pre TASR.



Poškodený pacient by mal podľa neho v prvom kroku konfrontovať poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, respektíve iniciovať prípadnú mimosúdnu dohodu. "Ide o časovo najefektívnejší spôsob riešenia situácie," dodal. Pripomenul, že poškodený sa môže obrátiť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ten pre TASR už skôr potvrdil, že podnet eviduje.



Audes upozornil, že ak nedôjde k dohode o riešení situácie s poskytovateľom, tak neostáva nič iné ako riešiť nároky súdnou cestou. Treba podľa neho počítať s tým, že súdne konanie môže trvať aj niekoľko rokov. "Dĺžka konania vždy závisí od viacerých faktorov a nie je možné dĺžku súdneho konania jednoducho paušalizovať," dodal.



Výška náhrady škody sa podľa neho skladá z viacerých zložiek, ide najmä o náhradu za bolesť a sťaženie spoločenského uplatnenia. Pacient si podľa neho môže tiež uplatniť náhradu nákladov spojených s liečením, náhradu straty na zárobku počas práceneschopnosti či náhradu straty na dôchodku. "Konečná suma vždy závisí od konkrétneho prípadu a jeho okolností, pričom môže byť aj niekoľko tisíc eur," ozrejmil.



Incident, v dôsledku ktorého prišiel pacient o obe oči, sa odohral v bratislavskej nemocnici Ružinov. Na prípad upozornila TASR. Lekárka, ktorá operáciu viedla, už s pacientmi nepracuje. K prípadu dostal podnet aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Okolnosti incidentu preverí tiež bratislavská polícia.