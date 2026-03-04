Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Slovensko

Vyšetrovateľku Alžbetu F. prepustili zo zadržania bez obvinenia

.
Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Okrem obvinených zadržala policajná inšpekcia aj dve podozrivé osoby.

Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Vyšetrovateľku Alžbetu F. prepustili zo zadržania na slobodu bez vznesenia obvinenia. TASR to potvrdil jej právny zástupca Ján Dulovič. Policajná inšpekcia ju zadržala v utorok (3. 3.) v rámci akcie s názvom Kajúcnik. Upozornil na to Denník N.

„Moja klientka bola prepustená na slobodu bez vznesenia obvinenia,“ priblížil Dulovič. Na otázku TASR o ďalších zadržaných osobách odpovedal, že v súčasnosti ešte stále prebiehajú procesné úkony vo veci.

Úrad inšpekčnej služby v rámci utorkovej akcie zadržal a obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.

Okrem obvinených zadržala policajná inšpekcia aj dve podozrivé osoby. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?