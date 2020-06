Advokáta Dušana D. ŠTS v Pezinku oslobodil spod obžaloby

Bratislava 17. júna (TASR) - Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku v stredu oslobodil spod obžaloby bratislavského advokáta Dušana D. Obžalobu na neho podal na jeseň minulého roku prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) z pokračovacieho prečinu nepriamej korupcie.



"Samosudca ŠTS obžalovaného D. D. oslobodil spod obžaloby, pretože v bode 1 podľa súdu skutok nie je trestným činom a pretože v bode 2 podľa súdu nebolo dokázané, že sa stal skutok, pre ktorý je obžalovaný stíhaný," uviedla pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Rozsudok nie je právoplatný, keďže prokurátor sa proti nemu odvolal, rozhodne Najvyšší súd (NS) SR.



Skutok sa mal stať v roku 2011. Prípad sa mal týkať obvineného Michaela P. "V decembri v roku 2011 mal D. D. ako obhajca obvinenému M. P. pred rozhodovaním sudcu pre prípravné konanie okresného súdu v Bratislave o návrhu na vzatie obvineného do väzby oznámiť, že vie na súde zabezpečiť, aby M. P. nebol vzatý do väzby a bol prepustený na slobodu, ale je potrebné zohnať finančné prostriedky v sume 4000 eur. Finančné prostriedky M. P. zabezpečil a v decembri 2011 ich odovzdali v kaviarni obhajcovi D. D.," povedala hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Podľa nej mal v decembri 2011 Dušan D. ako obhajca obvineného pred rozhodovaním senátu Krajského súdu (KS) v Bratislave o sťažnosti prokurátora ÚŠP proti uzneseniu sudcu pre prípravné konanie okresného súdu v Bratislave, ktorým nebol Michael P. vzatý do väzby a bol prepustený zo zadržania na slobodu, oznámiť Michaelovi P., že vec sa dá vybaviť aj na KS v Bratislave. Obhajca vtedy uvádzal, že "je potrebné zohnať finančné prostriedky v sume 14.000 eur."



ŠTS v Pezinku obžalobu už raz pred približne dvoma rokmi odmietol a prokurátor podal voči rozhodnutiu ŠTS sťažnosť na NS SR. Ten sťažnosť dozorového prokurátora odmietol.



Dušan D. je bratislavský advokát, ktorý sa venuje trestnému právu, a to takmer 40 rokov. V minulosti dlhé roky zastupoval Jozefa Roháča odsúdeného v Maďarsku za vražedné bombové útoky na doživotie. Zastupoval aj časť bratislavskej skupiny piťovcov.