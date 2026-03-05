< sekcia Slovensko
Advokáti budú koncom apríla bezplatne pomáhať v 24 slovenských mestách
Záujemcovia o bezplatnú právnu pomoc sa nemusia nijako registrovať. Stačí, ak 22. apríla prídu včas do niektorého z 24 určených miest, zverejnených na webe komory.
Autor TASR
Bratislava 5. marca (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) pripravuje aj tento rok celoslovenský projekt bezplatného právneho poradenstva. Advokáti budú k dispozícii všetkým záujemcom o právnu pomoc 22. apríla v 24 mestách po celom Slovensku. Komora o tom informuje na svojom webe.
Podujatie organizuje v spolupráci s jej regionálnymi zástupcami po celom Slovensku s významnou podporou miestnych samospráv. „Podujatie sa snažíme zorganizovať tak, aby sme vedeli poskytnúť profesionálnu právnu pomoc pokiaľ možno každému, kto o ňu prejaví záujem. Aj pri bezplatnej pomoci sa zároveň dôsledne riadime stavovskými predpismi, ktorých samozrejmou súčasťou je ochrana dôvernosti komunikácie klienta s jeho advokátom,“ povedal predseda SAK Tomáš Kamenec.
Záujemcovia o bezplatnú právnu pomoc sa nemusia nijako registrovať. Stačí, ak 22. apríla prídu včas do niektorého z 24 určených miest, zverejnených na webe komory. Na každom mieste budú ľudí čakať advokáti schopní poradiť v rôznych oblastiach práva: rodinné, pracovné a spotrebiteľské veci, ale aj ďalšie témy z občianskeho či obchodného práva.
Poskytovanie bezplatného právneho poradenstva je tradičným sprievodným podujatím Dňa advokácie, ktorým si komora pripomína prijatie prvého ponovembrového zákona o slobodnom výkone advokácie v roku 1990.
„Slobodná a nezávislá advokácia je podmienkou účinnej ochrany práv ľudí a my chceme robiť všetko pre to, aby naše služby boli dostupné naozaj pre všetkých. Považujeme za dôležité, aby aj menej majetní ľudia mali reálnu možnosť získať kvalitnú právnu pomoc od advokátky alebo advokáta,“ uviedol Kamenec.
Upozornil, že snaha zabezpečiť si právnu radu prostredníctvom AI alebo od osoby, ktorá na to nie je kvalifikovaná, a teda nemôže podľa zákona poskytovať právne služby, môže vyústiť do nepredvídateľných problémov a mať aj vážne následky pre osobný stav alebo majetok. Aj takouto formou preto chcú advokáti predísť situáciám, keď ľudia robia zásadné rozhodnutia bez dostatočných informácií a nevyhľadajú odbornú radu.
Poskytovanie právnej pomoci aj bez nároku na odmenu (pro bono) je podľa SAK v advokácii rozšíreným prejavom profesijnej hrdosti. Podľa nedávnych prieskumov venuje istú časť svojho pracovného času pro bono aktivitám viac ako 90 percent advokátov, pričom u tretiny advokátov predstavujú tieto prípady viac ako desať percent ich celkovej práce. Ročne tak advokáti poskytnú na dobročinné projekty, pomoc sociálne slabším alebo iné verejnoprospešné ciele odhadom niekoľko stotisíc hodín svojho času v hodnote rádovo niekoľkých miliónov eur.
