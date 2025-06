Advokáti: Cieľom predsedu T. Kamenca je čestne napĺňať poslanie komory

Bratislava 14. júna (TASR) - Cieľom nového predsedu Slovenskej advokátskej komory Tomáša Kamenca je napĺňať poslanie komory čestne, transparentne a efektívne. Vníma to aj ako spoločný cieľ celého predsedníctva. Ich mandát sa budú snažiť pretaviť nielen do správy „komorových“ vecí. Chcú tiež vhodne prispievať k celkovému zlepšovaniu právneho prostredia. Novozvolený predseda komory to zhodnotil pre TASR.



Doplnil, že zvolením nového predsedníctva sa nemenia ciele ani základné poslanie komory. „Tým vždy bola a bude najmä ochrana advokátskeho povolania a efektívne riadenie komory. Slovenská advokátska komora toto poslanie musí napĺňať tak, aby posilnila svoju pozíciu silnej, nezávislej a dôveryhodnej stavovskej organizácie, ktorá zohráva celospoločensky dôležitú úlohu,“ deklaroval Kamenec.



Výsledky minulotýždňovej konferencie advokátov chápe ako jasný signál, že advokáti okrem výkonu vlastného povolania cítia aj silnú spoluzodpovednosť za celý advokátsky stav.