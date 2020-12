Advokáti kritizujú kriminalizáciu ich radov i väzbu pre kolegu Ribára

Bratislava 6. decembra (TASR) - Desiatky advokátov upozorňujú na kriminalizáciu advokátov a "bezprecedentný" prípad ich kolegu Martina Ribára, ktorý je viac ako rok vo väzbe. Dostal sa do nej po výpovedi bývalého klienta a kajúcnika v prípade skupiny takáčovcov. Slovenská advokátska komora, ktorá sa pripojila k jeho ústavnej sťažnosti, hovorí o podozreniach z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie.



Advokáti apelujú na verejnosť, aby nerezignovala na spravodlivosť v justícii. Vyzývajú tiež budúceho generálneho prokurátora, aby v rámci trestného konania opätovne nastolil zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní. Rovnako, aby prešetril Ribárov prípad, ktorý je podľa nich vo väzbe pre zastupovanie klienta. Za iniciatívou advokátov za právny štát stojí jeden z jeho obhajcov Matej Marhavý.



"V súčasnej dobe sme svedkami negatívnych trendov v justičnej sfére s tým, že sudcovia sú pri svojom rozhodovaní vystavovaní výraznému verejnému tlaku, ktorý má vplyv na mieru ich nezávislosti a spravodlivého rozhodovania," píše sa v manifeste. Ten poukazuje aj na dehonestáciu advokátov v závažných kauzách, spochybňovania úlohy advokácie, snahy o zasahovanie do jej nezávislosti aj kriminalizáciu advokátov.



Advokáti pripomínajú, že právo na obhajobu patrí v demokratickej spoločnosti medzi základné práva a slobody jednotlivca. "V poslednej dobe sa výkon obhajoby dostáva do podoby iluzórneho a bezobsažného pojmu, dochádza k vylučovaniu konkrétnych obhajcov zo zastupovaní ich účelovým zaradením do procesného postavenia svedka, ba dokonca dochádza ku kriminalizácii, obviňovaniu a väzobnému stíhaniu advokátov pre ich výkon obhajoby v trestných konaniach," konštatuje sa v manifeste.



Príkladom má byť aj Ribárov prípad, ktorý sa podľa advokátov “previnil” tým, že obhajoval osoby v rámci organizovanej skupiny, ktorej členovia sú obvinení zo závažných trestných činov. Tvrdia, že doteraz nebol v rámci trestného konania predložený jediný vecný dôkaz o tom, že by konal nad rozsah výkonu advokácie.



Advokáti sa domnievajú, že nejde len o individuálne zlyhanie, ale o zlyhanie systému ako celku. Ocenili postup Slovenskej advokátskej komory, ktorá sa pripojila k ústavnej sťažnosti. Komora spomína podozrenia z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie. Upozorňuje, že za svoju prácu je postihovaných čoraz viac advokátov. Rovnako, že advokáta nie je možné stotožňovať so skutkami obvineného.



Ribár napísal z väzby list, v ktorom hovorí o pochybnom obchode so spravodlivosťou. "Sedemnásť rokov pred väzbou som bol trestným advokátom. Vo väzbe som kvôli výkonu advokácie," píše v liste, ktorý má TASR k dispozícii. Jeho bývalý klient podľa jeho slov začal spolupracovať s políciou, priznal sa k množstvu trestných činov a obvinil desiatky ľudí vrátane neho, pričom zostal na slobode.



"Beztrestnosť kajúcnikov či mimoriadne nízke tresty pre spolupracujúcich výmenou za ich svedectvá, usvedčujúce iných, mnohokrát nepravdivé, neúplné, výpovede po pobyte vo väzbe či pod hrozbou väzobného stíhania, sú na Slovensku pričastým fenoménom v trestných konaniach," uvádza v liste. Upozorňuje, že ak by v podmienkach väzby, v ktorej je 13 mesiacov, niekto držal väčšieho psa, odsúdia ho za týranie zvierat. Nečuduje sa tým, ktorí začnú spolupracovať. Využívanie väzby v súčasnosti označil za nátlakový prostriedok na zlomenie ľudí, priznanie a spoluprácu.



Advokáta zadržali policajti vlani v októbri v rámci akcie Apač. Spolu vtedy zadržali 13 obvinených, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov. Špecializovaný trestný súd ho spolu s ďalšími vzal do väzby 30. októbra 2019. Rozhodnutie následne potvrdil aj Najvyšší súd (NS) SR. Tento týždeň mu ŠTS väzbu predĺžil do júla 2021, opäť bude rozhodovať NS SR.