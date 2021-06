Advokáti Martin R. a Alexander F. sú obvinení v jednej trestnej veci

Na snímke právny zástupca obžalovaného advokáta Martina R. Matej Marhavý prichádza na Prezídium policajného zboru SR 10. júna 2021 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar

Na archívnej snímke Peter Erdös. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 11. júna (TASR) - Bratislavskí advokáti Alexander F. a Martin R. sú od štvrtka (10. 6.) obvinení v jednej trestnej veci. Obvinení sú zo založenia, zosnovania, podpory zločineckej skupiny, vydierania a krivej výpovede a prísahy. TASR to potvrdili ich obhajcovia Matej Marhavý a Peter Erdős. Prípad dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Obhajcovia podali voči uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosti.uviedol pre TASR obhajca Martina R. Marhavý.Z jeho pohľadu ako obhajcu je zrejmé, že vôbec nie je daný dôvod na väzobné stíhanie.dodal Marhavý.povedal pre TASR obhajca Alexandra F. Erdős. Je pre neho nepochopiteľné, z akých dôvodov bol zadržaný jeho klient, pretože to je skutok z roku 2007.povedal obhajca.zdôraznil Erdős.Obvinenie sa má týkať incidentu v bratislavskom nočnom podniku Casey klub. Ten patril skupine takáčovcov. Martin R. bol donedávna väzobne stíhaný, keď bol v októbri 2019 zadržaný v rámci akcie Apač zameranej voči tejto zločineckej skupine. Na strane druhej Alexander F. však mal blízko k ich antagonistickej bratislavskej skupine piťovci. Zastupoval obžalovaných v rámci procesu s piťovcami a aj niektorých obžalovaných počas procesu v kauze vraždy študenta Daniela Tupého.ÚS SR v máji nariadil Najvyššiemu súdu (NS) SR, aby Martina R. bezodkladne prepustili z väzby na slobodu. Zdôvodnil to porušením jeho základného práva na osobnú slobodu a práva na slobodu a bezpečnosť. NS SR mu mal zaplatiť aj trovy konania vo výške 687,70 eura.