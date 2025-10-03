< sekcia Slovensko
Advokáti otvárajú novú fázu diskusie k návrhu Občianskeho zákonníka
Autor TASR
Bratislava 3. októbra (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) prechádza do ďalšej fázy odbornej diskusie k návrhu nového Občianskeho zákonníka, ktorý Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom komory je prispieť k vytvoreniu kvalitného, moderného a v praxi funkčného kódexu, ktorý bude súladný s najdôležitejšími princípmi súkromného práva. Preto prizýva do diskusie ku všetkým základným okruhom nového kódexu popredných odborníkov z oblasti práva, z akademickej i podnikateľskej sféry a ďalších profesií. Komora o tom informuje na svojom webe.
SAK oceňuje prácu tímu odborníkov z rekodifikačnej komisie, ktorí pripravili aktuálne paragrafové znenie. Považuje ho za dobrý základ pre ďalšiu podrobnú diskusiu, ktorej cieľom by malo byť vyjasnenie viacerých zásadných otázok a doladenie jednotlivých inštitútov podľa pripomienok širšej odbornej obce. „Rekodifikácia Občianskeho zákonníka je historickou udalosťou pre slovenský právny poriadok. Sme radi, že na pripomienkach komory budú pracovať tímy špičkových odborníkov. Našou ambíciou je zásadne prispieť do odbornej diskusie o budúcom kódexe, ktorý bude slúžiť občanom a podnikateľom po ďalšie generácie,“ uviedol predseda SAK Tomáš Kamenec.
Interné pracovné stretnutia jednotlivých skupín sa uskutočnia už v priebehu októbra. Cieľom bude sformulovať odborné pozície a pripraviť podklady pre hromadné pripomienky SAK, resp. iných partnerov participujúcich v pracovných skupinách. V nadväznosti na prípravnú fázu SAK zorganizuje v priebehu novembra sériu verejných odborných diskusií. Tieto diskusie sa uskutočnia na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zúčastnia sa na nich aj členovia rekodifikačnej komisie ministerstva spravodlivosti.
Verejné odborné diskusie zorganizuje SAK v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave, Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave, Notárskou komorou SR, Americkou obchodnou komorou na Slovensku (AmCham Slovakia) a ďalšími partnermi. Na týchto podujatiach budú prezentované závery pracovných skupín, ktoré plánuje komora prediskutovať priamo s členmi rekodifikačnej komisie.
O presných termínoch a možnostiach účasti na verejných diskusiách bude SAK včas informovať.
