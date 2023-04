Advokáti poskytnú v stredu bezplatné poradenstvo v 13 mestách

Bratislava 23. apríla (TASR) – Slovenská advokátska komora (SAK) pripravuje pri príležitosti blížiaceho sa Dňa advokácie bezplatné právne poradenstvo pre občanov. Podujatie sa uskutoční v stredu (26. 4.) v 13 slovenských mestách. Súčasťou 33. výročia slobodnej advokácie bude aj okrúhly stôl SAK s najvyššími predstaviteľmi justície vo štvrtok (27. 4.). TASR o tom informovali z mediálneho odboru komory.



"Organizovaním bezplatnej právnej pomoci pre ľudí chceme dať jasne najavo, že advokácia je v prvom rade pomáhajúce povolanie. Naším zámerom je byť vždy k dispozícii, ak niekto potrebuje právnu pomoc," povedal predseda SAK Martin Puchalla.



Bezplatné právne služby by mali advokáti poskytovať v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove, Košiciach, Pezinku, Novom Meste nad Váhom, Poprade, Malackách a v Topoľčanoch. K dispozícii budú v čase od 9.00 do 14.00 h.



Jednou z tém štvrtkového okrúhleho stola SAK s najvyššími predstaviteľmi justície má byť otázka jasnejšieho zakotvenia niektorých základných prvkov slobodnej a nezávislej advokácie priamo do Ústavy SR.