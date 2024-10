Advokáti: Slobodná advokácia je podmienkou ochrany práv a demokracie

Bratislava 26. októbra (TASR) - Slobodná a nezávislá advokácia je nevyhnutnou podmienkou účinnej ochrany práv a demokracie. Pripomenúť si dôvody, prečo je samospráva advokátskeho povolania dôležitá, má preto stále význam. Uviedol to predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Martin Puchalla pri príležitosti piatkového (25. 10.) Európskeho dňa advokátov.



Rada advokátskych komôr Európy (CCBE) tento rok zvolila ústrednú tému "Nezávislá advokácia, silnejšia demokracia: prečo na profesijnej samospráve záleží".



"Hoci by sa mohlo zdať, že samospráva a nezávislosť advokácie sú v modernom demokratickom svete samozrejmosťou, pravdou je, že advokátske komory aj dnes čelia snahám o ich obmedzenie a musia svoju samosprávu obhajovať. A to dokonca aj v niektorých krajinách Európskej únie," konštatoval Puchalla.



SAK pri príležitosti Európskeho dňa advokátov tento týždeň spolu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave zorganizovala diskusné stretnutie so študentmi práva, na ktorej hovorili práve o týchto témach.



"Advokátska samospráva je základným predpokladom toho, aby advokáti boli odborne kvalifikovaní a schopní poskytovať vysokokvalitné právne služby. Pomáha udržiavať dôveru verejnosti v justičný systém, chráni nezávislosť povolania a presadzuje právny štát - to všetko je nevyhnutné pre fungujúcu demokraciu, v ktorej advokácia zohráva kľúčovú úlohu," zhrnula SAK na svojom webe.