Advokáti: Za kyberšikanu hrozí trest odňatia slobody až na šesť rokov

Bratislava 19. novembra (TASR) - Páchateľovi, ktorý nebezpečným elektronickým obťažovaním spôsobil svojej obeti značnú škodu, získal značný prospech, respektíve bol za trestný čin už odsúdený, hrozí trest odňatia slobody na dva až šesť rokov. Na svojom webe o tom informovali Ján Piešťanský a Sabína Huťová z advokátskej kancelárie Škubla & Partneri.



Ak je kyberšikana namierená proti chránenej osobe, akou je napríklad dieťa, páchateľovi hrozí trest odňatia slobody na jeden až štyri roky. Rovnako je potrestaný, ak realizuje kyberšikanu z osobitného motívu, napríklad z pomsty. "Skutková podstata vyžaduje, aby bol trestný čin spáchaný úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete," spresnili advokáti.



Ako príklad kyberšikany spomenuli advokáti takzvaný "doxing", pri ktorom páchateľ cielene vyhľadáva a zverejňuje osobné údaje obete. "V praxi môže takéto konanie viesť k ohrozeniu osobnej bezpečnosti obete či kumulácii ďalšej trestnej činnosti," poukázali Piešťanský s Huťovou.



Nový trestný čin nebezpečného elektronického obťažovania pribudol do Trestného zákona minulý rok. Podnetom na novú právnu úpravu bol podľa advokátov narastajúci presun pracovných i súkromných aktivít obyvateľov do digitálneho sveta, ktorý ponúka množstvo priestoru na kybernetické obťažovanie.



"Deklarovaným účelom novej úpravy je precizovanie skutkovej podstaty kyberšikany a jej adekvátne trestanie," spresnili advokáti. Doplnili, že do účinnosti novely ponúkal Trestný zákon iba možnosť zahrnutia kyberšikany pod iné trestné činy, ako napríklad pod nebezpečné prenasledovanie, vydieranie či nátlak.