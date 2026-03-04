< sekcia Slovensko
Advokáti zadržaní v rámci akcie Corrumpere 2 sa majú postaviť pred súd
Polícia zadržala dvojicu advokátov spolu s lekárom M. L. v septembri 2023 pre podozrenia z korupcie v rámci policajnej akcie Corrumpere 2.
Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Advokáti Alexander F. a Peter J., ktorých v septembri 2023 zadržali v rámci policajnej akcie Corrumpere 2, sa majú 14. mája postaviť pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Podľa rozpisu pojednávaní, zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti, sú aktuálne vypísané štyri termíny hlavného pojednávania. Dvojica čelí obžalobe z nepriamej korupcie formou účastníctva.
Polícia zadržala dvojicu advokátov spolu s lekárom M. L. v septembri 2023 pre podozrenia z korupcie v rámci policajnej akcie Corrumpere 2. „Osoby sú obvinené z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom Média vyšetrovanej na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) Prezídia Policajného zboru v rokoch 2017 až 2021,“ informovala vtedy polícia. Vyšetrovateľ neskôr podal podnet na väzobné stíhanie advokátov. Špecializovaný trestný súd však rozhodol o ich stíhaní na slobode. Toto rozhodnutie následne potvrdil Najvyšší súd SR, čím zamietol sťažnosť prokurátora voči rozhodnutiu prvostupňového súdu.
Alexandrovi F. súd v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov. Takisto mal v minulosti uložený zákaz viesť motorové vozidlo za jazdu pod vplyvom alkoholu.
Polícia zadržala dvojicu advokátov spolu s lekárom M. L. v septembri 2023 pre podozrenia z korupcie v rámci policajnej akcie Corrumpere 2. „Osoby sú obvinené z toho, že sa mali v minulosti dopustiť korupčnej trestnej činnosti, a to v súvislosti s vybavovaním prepustenia väzobne stíhaných osôb, ktoré boli vzaté do väzby v rámci policajnej akcie známej pod krycím názvom Média vyšetrovanej na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) Prezídia Policajného zboru v rokoch 2017 až 2021,“ informovala vtedy polícia. Vyšetrovateľ neskôr podal podnet na väzobné stíhanie advokátov. Špecializovaný trestný súd však rozhodol o ich stíhaní na slobode. Toto rozhodnutie následne potvrdil Najvyšší súd SR, čím zamietol sťažnosť prokurátora voči rozhodnutiu prvostupňového súdu.
Alexandrovi F. súd v minulosti uložil podmienečný trest za spoluprácu so zločineckou skupinou takáčovcov. Takisto mal v minulosti uložený zákaz viesť motorové vozidlo za jazdu pod vplyvom alkoholu.