Advokátka z incidentu z Košíc bude čeliť disciplinárnemu konaniu

Bratislava 4. decembra (TASR) – Slovenská advokátska komora (SAK) začala disciplinárne konanie s advokátkou Adrianou Krajníkovou, známou z októbrového incidentu v košickej univerzitnej nemocnici. Dôvodom je podozrenie z porušovania viacerých ustanovení zákona o advokácii a advokátskeho poriadku. TASR o tom informoval poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Benčík (Za ľudí), ktorý v tejto súvislosti podával na komoru podnet.



Poslanec poukazoval na vyjadrenia advokátky zozbierané zo sociálnych sietí i rozhovorov. Podľa poslanca v nich išlo o šírenie nebezpečných hoaxov v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré môžu mať negatívny dosah na zdravie a život obyvateľov. Poslanec mal zároveň podozrenie "na ohýbanie faktov a práva" a zavádzanie ľudí mylnými právnymi radami bez upozornenia na akékoľvek riziká. Poukázal tiež na podozrenie zo znevažovania advokátskeho stavu "nevhodným, agresívnym a vulgárnym slovníkom".



Hovorkyňa SAK Alexandra Donevová pre TASR uviedla, že sťažnostné aj disciplinárne konanie je neverejné a podlieha zákonnej povinnosti mlčanlivosti. Komora už v lete žiadala Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR o predloženie zmeny zákona o advokácii. "Kým zákon nebude zmenený, je možné o postupe vo veci informovať len sťažovateľov," vysvetlila.



Sťažnosti na advokátov preveruje Revízna komisia SAK. Ak uzná možné porušenie, podá návrh na začatie disciplinárneho konania voči advokátovi. Informáciu o tom doručuje sťažovateľovi. Porušenie advokátskych predpisov alebo advokátskej etiky môže konštatovať len disciplinárny senát komory. Advokátovi môže uložiť sankciu od napomenutia cez peňažnú pokutu až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov.



Rozhodovanie disciplinárneho senátu prebieha podobne ako napríklad súdne pojednávanie. "V priemere takéto konania u nás trvajú do právoplatného disciplinárneho rozhodnutia rádovo do šiestich mesiacov, záleží to však od mnohých faktorov," doplnila Donevová.



Advokátka je známa z októbrového incidentu v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, keď nastávajúca rodička niekoľko hodín odmietala rešpektovať pokyny lekárov týkajúce sa prevencie nového koronavírusu. Rodičku vtedy cez telefón inštruovala spomínaná advokátka.