Advokátska komora: Novela trestného poriadku nespĺňa predstavy o zmene

Bratislava 23. júla (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) víta, že sa o téme kolúznej väzby ako o roky potláčanej téme hovorí, novela trestného poriadku ako celok však nespĺňa predstavy o reálnej zmene trestnej politiky štátu, ktorá by krajinu v tejto oblasti zaradila medzi vyspelé európske štáty. SAK to konštatuje vo svojom vyjadrení, ktoré TASR poskytla hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Reaguje tak na legislatívnu novelu, ktorú v piatok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.



"Komora dlhodobo a konzistentne upozorňuje na problematiku kolúznej väzby, návrhy na jej úpravu sme predkladali takmer pri každej príležitosti, keď bola otvorená možnosť úpravy trestných kódexov. Aj náš návrh, ktorý sme v januári 2021 zaslali ministerke spravodlivosti, vychádzal z návrhov, ktoré predkladáme od roku 2007," podotýka Donevová. Spolitizovanie témy komoru mrzí.



SAK považuje za úspech to, že novela prináša skrátenie lehoty trvania kolúznej väzby zo siedmich na päť mesiacov. Novela však nereflektovala ďalšie jej návrhy, podľa komory tak naďalej pretrvá rozpor Trestného poriadku s judikatúrou ESĽP. Za obzvlášť závažne vníma, že novela vo vzťahu k väzbe de facto zavádza dve kategórie osôb, a to osoby, ktoré sa už preukázateľne kolúzne správali (u ktorých neplatí 5-mesačná lehota) a osoby, u ktorých kolúzne správanie preukázané nebolo, avšak v zmysle novely môžu byť päť mesiacov držané v kolúznej väzbe. SAK to vníma ako oslabenie posudzovania dôvodov väzby aj oproti súčasne platnému právnemu stavu.



Komora taktiež upozorňuje, že novela nevyriešila otázku možných prípadov nadkvalifikácie trestných činov. Domnieva sa, že tak, ako bola prijatá, ešte zvýši riziko nadkvalifikácie s tým, aby bolo možné predĺženie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby. Ako najproblematickejšiu časť legislatívnej zmeny označuje posilnenie právomocí prokurátora pri rozhodovaní o väzbe. "Zásadne protestujeme proti navrhovanej zmene, kedy by prokurátor v prípravnom konaní potom, ako pominie niektorý z dôvodov väzby, mohol rozhodnúť o zmene dôvodov väzby," uviedla Donevová.



Novelu Trestného poriadku schválili v piatok poslanci Národnej rady (NR) SR. Nová legislatíva by mala byť účinná od 15. augusta.