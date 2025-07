Advokátska komora odmieta útoky na advokátov

Bratislava 4. júla (TASR) - Slovenská advokátska komora (SAK) dôrazne odmieta útoky na advokátov za výkon ich povolania. Vyhrážky fyzickým násilím sú neakceptovateľné v akýchkoľvek spoločenských vzťahoch. Komora to vyhlásila v súvislosti s aktuálnymi vyhrážkami vrátane hrozieb fyzickým násilím, ktorým čelí advokát z Trenčianskeho kraja pre výkon jeho povolania v konkrétnej klientskej veci. Komora o tom informuje na svojom webe.



Zdôrazňuje, že ak vyhrážky smerujú na výkon povolania zameraného na ochranu základných práv, ide nielen o útok na konkrétnu osobu, ale aj na systém nezávislej ochrany práv. „Orgány činné v trestnom konaní by preto mali takýmto prípadom vždy venovať maximálnu pozornosť,“ apeluje SAK.



Konštatuje, že prípad nebezpečného vyhrážania sa advokátovi z Trenčianskeho kraja je len jedným z množstva podobných prípadov. SAK ešte v roku 2023 uskutočnila prieskum medzi svojimi členmi o útokoch, ktorým čelia v dôsledku poskytovania profesionálnych služieb. Pri tomto zbere údajov dostali odpovede od 30 advokátov, ktorí zažili slovnú agresiu v súvislosti s výkonom advokácie, 18 boli adresované vyhrážky, 22 osôb zažilo iný druh obťažovania a v desiatich prípadoch dokonca prišlo k fyzickým útokom.



„Slovenská advokátska komora nemá vyšetrovacie právomoci a ani nemôže nahrádzať činnosť polície a prokuratúry. Napriek tomu takéto informácie berieme mimoriadne vážne. Kolegovi advokátovi som v mene komory vyjadril plnú podporu pri výkone jeho povolania. S jeho súhlasom o veci informujeme aj našich regionálnych zástupcov v Trenčianskom kraji, ktorých požiadam, aby o tomto a podobných prípadoch vhodne hovorili na všetkých pracovných stretnutiach na regionálnej úrovni so zástupcami polície, prokuratúry či súdov,“ povedal predseda komory Tomáš Kamenec.