ADZS:Vodiči sanitiek nedostanú stabilizačný príspevok, hrozí ich odliv

Bratislava 14. decembra (TASR) - Vodiči sanitiek nedostanú stabilizačný príspevok. Asociácia dopravnej zdravotnej služby (ADZS) to označila za diskriminačné. Môže to podľa nej spôsobiť zvýšený odlev, čo by ohrozilo fungovanie dopravnej zdravotnej služby. Vyzvala vládu a ministerstvo zdravotníctva, aby medzi oprávnených poberateľov príspevku zahrnula aj vodičov. Rezort reagoval, že cieľom príspevkov bola stabilizácia zdravotníkov.



"To, že vodičov pri výbere profesií pre stabilizačný príspevok opäť vynechali, považujeme za veľmi zlé a krátkozraké rozhodnutie," skonštatoval predseda Asociácie dopravnej zdravotnej služby Michal Bahelka. Poukázal, že dopravné a záchranné zdravotné služby evidujú približne 1200 vodičov, pričom dopravná zdravotná služba mesačne prepraví v rámci Slovenska asi 150.000 pacientov.



Vláda na vodičov sanitiek podľa ich slov zabudla aj pri schvaľovaní tzv. covidovej odmeny. "Vodiči dopravnej zdravotnej služby a záchrannej zdravotnej služby doteraz nedostali prisľúbený 350-eurový bonusový covidový príplatok. Ide pritom o skupinu menej príjmových zamestnancov v zdravotníctve," doplnil Bahelka.



Ministerstvo zdravotníctva pre TASR reagovalo, že cieľom príspevkov bolo zastabilizovať zdravotnícky personál, ktorého nedostatok je najvýraznejší. "Preto sa pristúpilo k zvyšovaniu miezd predovšetkým zdravotníckych pracovníkov a vláda odobrila aj vyplatenie stabilizačných príspevkov v prípade 25 zdravotníckych povolaní určených v zákone," ozrejmilo.



Rezort deklaruje, že robí všetko pre to, aby do zdravotníctva išlo čo najviac financií. "Všetky navrhované zmeny zdravotníckeho systému majú za cieľ priniesť do zdravotníctva viac peňazí, aby vedeli zdravotnícke zariadenia kvalitne ohodnotiť všetkých svojich zamestnancov," vyhlásil. Poukázal, že výrazné investície z plánu obnovy idú do modernizácie zdravotníckych zariadení, čo prinesie skvalitnenie pracovného prostredia.



Vláda minulý týždeň schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky.