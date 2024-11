Aevis žiada prezidenta, aby vetoval novelu zákona o ochrane prírody

Stakčín 18. novembra (TASR) - Ochranárska organizácia Aevis požiadala prezidenta Petra Pellegriniho, aby vetoval novelu zákona o ochrane prírody a krajiny. Ako TASR informoval riaditeľ organizácie Rastislav Mičaník, novela výrazne oslabuje ochranu prírody, čo môže ohroziť ochranu chránených území vrátane Národného parku Poloniny.



Organizácia upozorňuje na riziko nárastu nelegálnych aktivít, ako sú výruby lesov či pytliactvo, a kritizuje obmedzenie právomocí dobrovoľnej stráže prírody a environmentálnych organizácií.



K hlavným výhradám patrí zavedenie takzvanej fikcie súhlasu, ktorá automaticky umožňuje činnosti s potenciálnym vplyvom na prírodu, ak orgány ochrany prírody nestihnú včas reagovať. Podľa organizácie môže táto zmena umožniť rizikové zásahy aj v medzinárodne významných chránených územiach, napríklad v Poloninách, čo je v rozpore s legislatívou EÚ, najmä so smernicou o ochrane biotopov.



Ďalším problémom je oslabenie účasti verejnosti, keďže novela z environmentálnych organizácií robí len zúčastnené osoby, čím výrazne obmedzuje ich možnosti zasahovať do konaní a podávať námietky. "V minulosti sa v tomto území práve vďaka účasti mimovládnych organizácií a verejnosti podarilo chrániť unikátne UNESCO pralesy. V Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat sa napríklad podarilo zastaviť megalomanský projekt výstavby lyžiarskeho strediska," vysvetľuje ekologička organizácie Aevis Zuzana Burdová.



Aevis kritizuje aj nové pravidlá pre dobrovoľnú stráž prírody, ktorá bude môcť pôsobiť len so súhlasom vlastníkov pozemkov, čo je podľa organizácie takmer nevykonateľné.



"Znížená kontrola nahráva najmä nelegálnym výrubom, obchodovaniu s chránenými druhmi a pytliactvu. V minulosti sa vyskytli dokonca prípady zastreleného zubra, ktorý je zákonom chránený a prirodzene sa vyskytuje iba v Poloninách," uviedol Mičaník s tým, že obmedzenia sa dotknú aj ďalších aktivít strážcov prírody v teréne, ako sú monitoring a sčítavanie chránených zvierat, údržba turistickej infraštruktúry či výpomoc pri manažmente územia.



Aevis tiež kritizuje, že novela zákona o ochrane prírody neprešla riadnym pripomienkovacím procesom. "Veríme, že prezident naše vážne výhrady zohľadní a túto škodlivú novelu zákona vráti parlamentu na prehodnotenie," uzatvára Mičaník.



"Zákon analyzujeme a v zákonom stanovenej lehote prijme prezident rozhodnutie," reagovali pre TASR z prezidentskej kancelárie.