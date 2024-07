AfD z novej ultrapravicovej frakcie nemá záujem o Mazureka z Republiky

Brusel 10. júla (TASR) - Európa suverénnych národov (ESN), nová politická frakcia v Európskom parlamente (EP), združená okolo krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), si podľa agentúry DPA pozorne vyberá svojich členov a z dvojčlennej zostavy slovenskej strany Republika má záujem iba o Milana Uhríka, kým Milana Mazureka odmieta. Informuje o tom spravodajca TASR.



Spolupredsedami skupiny by podľa DPA mali byť René Aust z Nemecka a poľský europoslanec Stanislaw Tyszka. Jedným z podpredsedov ESN je aj Milan Uhrík z Republiky, ktorý to v stredu večer oznámil v správe pre médiá.



DPA upozornila, že suverenisti sa budú spočiatku skladať z 25 poslancov z celkovo ôsmich krajín, z toho 14 je z AfD. Ide zatiaľ o najmenšiu frakciu v zákonodarnom zbore EÚ. Nemecká strana, ktorú v júni odmietli prijať do skupiny Identita a demokracia (ID) a nemali o ňu záujem ani Európski konzervatívci a reformisti (ECR) nakoniec našla dosť poslancov, hlavne z krajín strednej a východnej Európy.



Frakcia ID medzitým zanikla, ale ani nová skupina ultrapravicových síl Patrioti pre Európu neprejavila záujem o poslancov z AfD.



K ESN sa pripojili europoslanci z Poľska, Slovenska, Maďarska, Česka, Bulharska, Litvy, ale aj Francúzska a Španielska.



Nová skupina podľa pravidiel EP musí informovať predsedníčku europarlamentu Robertu Metsolovú o svojom vzniku a v politickom vyhlásení definovať hodnoty, ktoré chce presadzovať a tiež hlavné politické ciele.



Maximilian Krah, škandálmi opradený politik AFD, vylúčený z delegácie strany v EP za kontroverzné vyjadrenia o nacistickej minulosti Nemecka, nie je súčasťou novej skupiny.



DPA upozornila, že k suverenistom sa hlásia väčšinou členovia malých strán, ktoré sú extrémne nacionalistické, euroskeptické, vystupujú proti NATO, niektoré sú viac iní menej proruské a poľská Konfederácia slobody a nezávislosti (Konfederacja) zastáva dokonca antisemitské pozície.



AfD ako "hnací motor" novej skupiny si podľa DPA dáva podmienky koho do skupiny zoberie a koho nie a v stredu odznela informácia, že nechce spolupracovať s poľským poslancom Grzegorzom Braunom (Konfederacja), ktorý vlani v decembri v EP nainštaloval židovský svietnik a potom ho uhasil hasiacim prístrojom. AfD odmieta aj Milana Mazureka zo strany Republika.



Spolupredsedníčka AfD Alica Weidelová nedávno pre nemeckú spravodajskú televízni stanicu n-tv povedala, že "s extrémistami sa nevyjednáva" a že si chcú pozorne skontrolovať, kto sa môže pridať do frakcie.



"Skôr ako si spojíme sily s temnými ľuďmi, musíme byť veľmi sebavedomí a sami a potom v priebehu niekoľkých rokov preskúmame, či nevznikne rozumná frakcia," vyhlásila Weidelová.



Pre AfD bol tlak na založenie vlastnej frakcie veľký, upozornila DPA. Bez poslaneckého klubu je politický vplyv europoslancov menší. Politické skupiny majú právo na finančné prostriedky na chod skupiny, na zamestnancov, kancelárske priestory a organizovanie podujatí. Majú viac rečníckeho času v rozpravách a podieľajú sa aj na stanovovaní programu europarlamentu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)