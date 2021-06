Rusko podľa Hegera môže byť partner, ak bude rešpektovať pravidlá

Bratislava 16. júna (TASR) - Rusko môže byť partnerom, ale len ak bude rešpektovať pravidlá medzinárodného systému. Povedal to pre agentúru AFP premiér SR Eduard Heger.



V stredu sa v Ženeve koná summit medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Slovensko, krajina s približne 5,4 milióna obyvateľov, je podľa AFP jednou z najviac proruských spomedzi postkomunistických krajín a často sa stavia do pozície mosta medzi Ruskom a Západom.



"Chceme budovať dobré vzťahy aj s Ruskom, musí to však byť v súlade s pravidlami, v súlade s medzinárodnými zmluvami, v súlade s našimi zákonmi," povedal Heger popri bezpečnostnej konferencii GLOBSEC 2021 Bratislava Forum, ktorá sa v týchto dňoch koná v Bratislave.



Napätie medzi Západom a Ruskom sa vystupňovalo v súvislosti s viacerými udalosťami vrátane anexie Krymu Ruskom v roku 2014, podpory dlhoročného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a otrávenia ruského opozičného politika Alexeja Navaľného, píše AFP.



Agentúra dodáva, že Heger sa k moci dostal v apríli po rezignácii svojho predchodcu v súvislosti s nákupom ruskej vakcíny Sputnik V.