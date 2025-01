Agel odmieta tvrdenia o údajnom zlyhaní jej nemocníc voči lekárom

Bratislava 1. januára (TASR) - Spoločnosť Agel dôrazne odmieta tvrdenia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) o údajnom zlyhaní jej nemocníc vo vzťahu k lekárom a zamestnancom. Uviedla to v stanovisku pre TASR. Reagovala tak na slová šéfa odborárov Petra Visolajského, že nemocnice vo vlastníctve finančných skupín preukázali voči lekárom výraznú neúctu, dokonca ohrozovali celoštátnu dohodu a ich návrat.



"Počas štrajku sme rešpektovali právo lekárov združených v LOZ zapojiť sa do aktivít a so všetkými lekármi, ktorí z dôvodu spolupatričnosti podali výpoveď, sme udržiavali otvorenú a konštruktívnu komunikáciu. Mnohí z nich svoje výpovede stiahli už počas štrajku po tom, čo boli svedkami množstva zavádzajúcich vyjadrení zo strany predstaviteľov LOZ. Napokon sme sa so všetkými dotknutými zamestnancami dohodli v súlade s pokynmi ministerstva zdravotníctva," priblížila.



Spoločnosť namietala, že odborová organizácia sa zmenila na politický boj vedený Petrom Visolajským proti kolegom v regionálnych nemocniciach, ku ktorému sa jej zdravotníci odmietli pridať. "V našich zariadeniach sme zaznamenali menej než jedno percento výpovedí, čo svedčí o stabilite a dôvere našich zamestnancov," vyhlásila. Zároveň deklarovala, že nikdy nevyplatila akcionárovi dividendu zo zisku a zisk vždy smeroval späť do rozvoja jej nemocníc a majetkov krajov a miest. "V zdravotníctve pôsobíme už viac ako 30 rokov, počas ktorých sme investovali značné finančné zdroje a vlastný kapitál do zlepšovania zdravotnej starostlivosti na Slovensku," dodala.



Odmietla reagovať na "opakované výmysly LOZ". "Naším poslaním zostáva poskytovať pacientom v našich spádových oblastiach špičkovú zdravotnú starostlivosť a investovať do modernizácie nemocníc, technológií a rozvoja personálu. Sme pripravení pokračovať v dialógu so všetkými zainteresovanými stranami s cieľom zlepšovať dostupnosť a kvalitu zdravotnej starostlivosti na Slovensku," uzavrela.