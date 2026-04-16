< sekcia Slovensko
Agel sľubuje po prevzatí UNsP Milosrdní bratia stabilizáciu
Prevzatie nemocnice Agelom má podľa Ševčíkovej umožniť zdieľanie odborných kapacít a medicínskych postupov.
Autor TASR
Bratislava 16. apríla (TASR) - Skupina Agel sľubuje po prevzatí Univerzitnej nemocnice s poliklinikou (UNsP) Milosrdní bratia v Bratislave jej stabilizáciu a modernizáciu. Zároveň deklaruje zachovanie rozsahu zdravotnej starostlivosti, personálnu kontinuitu aj rešpektovanie duchovného rozmeru zariadenia. TASR o tom informovala manažérka komunikácie skupiny Agel Jarmila Ševčíková.
„Naším cieľom je priniesť do nemocnice Milosrdní bratia silné zázemie a expertízu, (...) pričom sa chceme sústrediť na zvyšovanie kvality poskytovanej liečby a modernizáciu vybavenia. Táto nemocnica má v Bratislave nezastupiteľné miesto a my sme pripravení ju ďalej rozvíjať ako moderné pracovisko, ktoré spája pokrokovú medicínu s empatickým prístupom k pacientom,“ uviedla medicínska riaditeľka a členka predstavenstva Agel SK Andrea Kalavská. Podľa jej slov je prioritou skupiny v tejto chvíli dôkladné oboznámenie sa s prostredím, internými procesmi a aktuálnym stavom agendy.
Prevzatie nemocnice Agelom má podľa Ševčíkovej umožniť zdieľanie odborných kapacít a medicínskych postupov. Spoločnosť zároveň avizuje rozvoj zdravotnej starostlivosti bez zníženia jej doterajšieho rozsahu. „Prioritou zostáva bezpečnosť pacienta a zachovanie hodnôt, na ktorých toto zariadenie stojí, pričom spojenie so skúseným prevádzkovateľom nám otvorí nové možnosti v oblasti investícií aj rozvoja našich zamestnancov,“ uviedol riaditeľ nemocnice Branislav Budke.
Ševčíková zároveň podotkla, že Agel vníma duchovný rozmer nemocnice ako významnú pridanú hodnotu. Spoločnosť chce túto vlastnosť nemocnice naďalej chrániť a rozvíjať v prospech verejnosti.
K oficiálnemu prevzatiu dochádza na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorý začiatkom apríla schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí výlučnej kontroly skupiny Agel SK nad UNsP Milosrdní bratia v Bratislave. Úrad dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu a nepovedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia. Nehnuteľnosti nemocnice zostávajú vo vlastníctve Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha Milosrdní bratia.
„Naším cieľom je priniesť do nemocnice Milosrdní bratia silné zázemie a expertízu, (...) pričom sa chceme sústrediť na zvyšovanie kvality poskytovanej liečby a modernizáciu vybavenia. Táto nemocnica má v Bratislave nezastupiteľné miesto a my sme pripravení ju ďalej rozvíjať ako moderné pracovisko, ktoré spája pokrokovú medicínu s empatickým prístupom k pacientom,“ uviedla medicínska riaditeľka a členka predstavenstva Agel SK Andrea Kalavská. Podľa jej slov je prioritou skupiny v tejto chvíli dôkladné oboznámenie sa s prostredím, internými procesmi a aktuálnym stavom agendy.
Prevzatie nemocnice Agelom má podľa Ševčíkovej umožniť zdieľanie odborných kapacít a medicínskych postupov. Spoločnosť zároveň avizuje rozvoj zdravotnej starostlivosti bez zníženia jej doterajšieho rozsahu. „Prioritou zostáva bezpečnosť pacienta a zachovanie hodnôt, na ktorých toto zariadenie stojí, pričom spojenie so skúseným prevádzkovateľom nám otvorí nové možnosti v oblasti investícií aj rozvoja našich zamestnancov,“ uviedol riaditeľ nemocnice Branislav Budke.
Ševčíková zároveň podotkla, že Agel vníma duchovný rozmer nemocnice ako významnú pridanú hodnotu. Spoločnosť chce túto vlastnosť nemocnice naďalej chrániť a rozvíjať v prospech verejnosti.
K oficiálnemu prevzatiu dochádza na základe rozhodnutia Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorý začiatkom apríla schválil koncentráciu spočívajúcu v nadobudnutí výlučnej kontroly skupiny Agel SK nad UNsP Milosrdní bratia v Bratislave. Úrad dospel k záveru, že koncentrácia nenaruší účinnú hospodársku súťaž na relevantnom trhu a nepovedie k vytvoreniu alebo posilneniu dominantného postavenia. Nehnuteľnosti nemocnice zostávajú vo vlastníctve Hospitálskej rehole svätého Jána z Boha Milosrdní bratia.