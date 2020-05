Agenda 2030 pripomína potrebu posilnenia inkluzívnosti vo vzdelávaní

Bratislava 12. mája (TASR) - Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 pripomína v kapitole Vzdelanie pre dôstojný život potrebu posilnenia princípov inkluzívnosti vo vzdelávacom systéme. Dôraz kladie aj na zabezpečenie rovných príležitostí pre všetkých žiakov a študentov bez ohľadu na ich sociálny status, zdravotný stav alebo národnostnú či etnickú príslušnosť s dôrazom na zvyšovanie príležitostí pre uplatňovanie pozitívnej sociálnej mobility. Vyplýva to zo správy o implementácii agendy 2030, ktorú predložil do medzirezortného pripomienkového konania Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII).



Téme integrácie a inklúzie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia s dôrazom na deti z prostredia marginalizovaných rómskych komunít rezort školstva vníma ako jednu z priorít Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. "Je však možné tvrdiť, že zo strany ministerstva školstva počas sledovaného obdobia neboli vykonané žiadne zásadné kroky vedúce k zlepšeniu situácie. Analytická správa PISA i naďalej upozorňuje na vysokú mieru vplyvu sociálno-ekonomického zázemia na študijné výsledky žiakov, pričom percentuálny podiel žiakov v rizikovej skupine zostáva vysoký," vyplýva z materiálu z dielne ÚPVII.



Negatívny trend je možné sledovať i v súvislosti s predčasným ukončovaním školskej dochádzky. Kým v roku 2013 bola miera predčasného ukončenia školskej dochádzky na úrovni 6,4 percenta, v roku 2018 to už bolo na úrovni 8,6 percenta. Uvedená hodnota významne presiahla ciele stratégie Európa 2020, v rámci ktorej si Slovensko stanovilo do roku 2020 znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky na šesť percent. "Alarmujúcim je i zistenie, že problematika predčasného ukončovania je významne regionálne, ako i rodovo podmienená a najvýraznejšie sa týka dievčat z juhovýchodných okresov Slovenska," uvádza sa v materiáli.



Za významný krok pri inkluzívnosti ÚPVII označil novelu školského zákona z júna 2019, ktorou sa s účinnosťou od 1. januára 2021 zavádza povinná predškolská výchova pre deti od piatich rokov. Novela okrem iného podporuje aj domáce vzdelávanie a od roku 2022 ruší aj takzvané nulté ročníky základných škôl.



ÚPVII v materiáli tvrdí, že integrácia detí a študentov so zdravotným postihnutím zostáva stále výzvou a je možné tvrdiť, že počas sledovaného obdobia sa zo strany relevantných orgánov venovala len okrajová pozornosť. Autori materiálu poukázali aj na vznik Inklucentra. Ide o prvé proinkluzívne poradenské centrum na Slovensku, ktoré ponúka odbornú podporu učiteľom, pedagogickým asistentom, ale aj rodičom detí so zdravotným znevýhodnením.



Návrh Správy o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách implementácie Agendy 2030 prináša analýzu obdobia od júla 2018 do apríla 2020, to znamená od schválenia národných priorít Agendy 2030 do súčasnosti.