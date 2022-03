Agentúra programu Erasmus+ vyhlásila súťaž Túlavá palica

Bratislava 12. marca (TASR) - SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila národnú súťaž Túlavá palica. Robí tak pri príležitosti Európskeho týždňa odborných zručností 2022, ktorý bude od 16. do 20. mája. TASR o tom informovala Sylvia Hamadejová z Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.



Európska komisia pri príležitosti 35. ročníka programu Erasmus+ vyhlásila šiesty ročník Európskeho týždňa odborných zručností, ktorý je zameraný na prechod na zelené odborné vzdelávanie a prípravu. V celej Európe sa pripravujú podujatia, ktorých cieľom je zvyšovať atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy a podporovať získanie vhodných zručností pre zelenú transformáciu. Osobné, online alebo hybridné podujatia sa môžu uskutočniť počas celého roka na miestnej, regionálnej alebo národnej úrovni.



Cieľom súťaže Túlavá palica je podpora zelených zručností získaných v rámci odborného vzdelávania a prípravy. Zapojiť sa do nej môžu organizácie, ktoré realizovali, respektíve realizujú, projekty v programe Erasmus+ v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Záujemcovia pripravia videopríbeh, v ktorom predstavia, ako uchopili tému ochrany životného prostredia v projekte Erasmus+. Súťaž trvá do 31. októbra.