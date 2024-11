Agentúra: Školy môžu žiadať financie zo Zeleného vzdelávacieho fondu

Bratislava 29. novembra (TASR) - Envirorezort vyhlásil prostredníctvom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) druhé kolo výzvy Zeleného vzdelávacieho fondu. Podpora je zameraná na praktickú environmentálnu výchovu, ktorú môžu školy využiť na výučbové a vzdelávacie programy formou exkurzií a prednášok pre školákov. Maximálna výška podpory na tieto aktivity je 3000 eur. Do výzvy je možné sa zapojiť od 29. novembra do 17. januára 2025. Financie môžu školy využiť na exkurzie za envirovýchovou zo Zeleného vzdelávacieho fondu. TASR o tom informoval manažér pre komunikáciu SAŽP Roman Lebeda.



Podpora škôl je pre ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) prioritou. "Dnes aktívne spolupracujeme so slovenskými univerzitami a rovnako podporujeme štátne zariadenia a školy, ktoré vedia efektívne pestovať a rozvíjať u detí pozitívny vzťah k prírode. Slovenské deti v škôlkach a na školách majú právo dostať sa ku kvalitnému envirovzdelávaniu cez vlastné programy," podotkol.



Učitelia dostanú podľa SAŽP možnosť so svojimi žiakmi navštíviť organizácie zaoberajúce sa spracovaním, recyklovaním a ďalším využitím odpadov, organizácie zameriavajúce sa na meteorológiu, hydrológiu, klimatológiu či kvalitu ovzdušia, prípadne zaoberajúce sa ochranou životného prostredia, podporou biodiverzity, sústavou Natura 2000, druhmi CITES, chránenými územiami a ďalšími podobnými aktivitami. Oprávnenými prijímateľmi z druhého kola Zeleného vzdelávacieho fondu sú štátne a cirkevné školy.



Tento typ výzvy na envirovýchovu a vzdelanie spúšťajú v spolupráci s donormi. "Envirovýchova sa stáva o to viac účinnou, ak sa môžu deti vzdelávať praktickou formou priamo v teréne a práve na takéto exkurzie sú určené grantové prostriedky tejto výzvy," doplnil generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík. Okrem hlavnej aktivity je možné svoj projekt doplniť o doplnkové aktivity, ktorými sú napríklad nákup tematických pomôcok, tovarov a služieb, vydávanie odborných publikácií, tvorba edukačných spotov, či vývoj, tvorba a aktualizácia mobilných aplikácií, priblížila agentúra



SAŽP spolu s rezortom a Environmentálnym fondom vyhodnocujú žiadosti zo septembrovej uzávierky výziev Zeleného vzdelávacieho fondu. Jej výsledky budú v zákonnej lehote zverejnené na webovom sídle Zeleného vzdelávacieho fondu.