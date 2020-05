Agentúra vyhlásila fotosúťaž Envirospektrum, témou je Voda nad zlato

Banská Bystrica 18. mája (TASR) - Ďalšie, v poradí už štvrté kolo fotografickej súťaže Envirospektrum, tentoraz na tému Voda nad zlato, vyhlásila v týchto dňoch Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).



Súťaž je určená pre žiakov základných a stredných škôl od šiestich do 19 rokov. Zaregistrovať sa dá do 31. júla 2020 prostredníctvom portálu environmentálnej výchovy – EWOBOX. Súťažné fotografie by mali odrážať hlavnú myšlienku 4. kola Envirospektra - Na každej kvapke záleží.



Cieľom súťaže Envirospektrum je podľa hovorkyne SAŽP Ivety Kurekovej rozvíjať vzťah detí a mládeže k prírode a životnému prostrediu. Prostredníctvom fotografií chce jej vyhlasovateľ zároveň zistiť, ako jednotlivec, dieťa či tínedžer vníma prírodu, jej krásu a čo považuje za pekné, zaujímavé a inšpirujúce. "Na základe týchto zistení môže spolu s jej zriaďovateľom a partnermi cielene nastaviť priority programov a aktivít zameraných na zvyšovanie jeho environmentálneho povedomia," doplnila Kureková.