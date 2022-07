Enviroagentúra chce vysadiť 31.450 stromov v 300 obciach

Bratislava 17. júla (TASR) - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) chce vysadiť 31.450 stromov v 300 obciach. Súťaž na ich obstaranie vyhrala spoločnosť Plantago. Pre TASR to uviedla hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková. Hodnota zákazky bola vyše 4,3 milióna eur bez DPH.



Výsadba stromov sa bude diať na základe podaných žiadostí o poskytnutie podpory zo strany obcí. "Prebiehať by mala počas vegetačných období (jarné od 20. februára do 15. apríla a jesenné od 20. októbra do 10. decembra) a na základe objednávok verejného obstarávateľa, najneskôr do konca roka 2023," priblížila Pšenáková.



Sadiť by sa mali stromy ako jelša sivá, hrab obyčajný, breza previsnutá, javor mliečny, buk lesný, dub lesný, čerešňa vtáčia či lipy. Projekt by mal byť financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia.