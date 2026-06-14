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Agnesa Flaková sa 16 rokov stará o zeleň vo Veľkých Kapušanoch
Radnica ocenila, že svojím zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu.
Autor TASR
Veľké Kapušany 14. júna (TASR) - Agnesa Flaková sa už 16 rokov stará o verejnú zeleň pri bytovke na sídlisku P. O. Hviezdoslava vo Veľkých Kapušanoch. Z pôvodne zanedbanej plochy postupne vytvorila upravený zelený priestor, o ktorý sa pravidelne stará, rovnako ako o čistotu v jeho okolí. Za svoju dlhoročnú dobrovoľnícku činnosť získala ocenenie Dobrovoľník roka 2025.
Radnica ocenila, že svojím zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov.
Flaková je rodáčkou z Veľkých Kapušian a sama o sebe hovorí, že je lokálpatriotkou. Na dôchodku je už 20 rokov. S úpravou priestoru začala po tom, ako sa presťahovala z rodinného domu do bytu. „V rodinnom dome sa človek naučí obracať. Kedysi bol nepísaný zákon, že sa treba starať aj o okolie,“ povedala. Pred začiatkom úprav si podľa vlastných slov vyžiadala súhlas mesta. Na ploche postupne pribúdali kvety, neskôr tuje, kry a ďalšia zeleň. Pravidelne udržiava trávnik, kosí, polieva, hrabe lístie a zbiera odpadky v okolí.
Dobrovoľnícku činnosť nevníma ako niečo výnimočné. „Pre mňa je to normálne a bežné. Robí to dobre aj mne. Keď sa človek pozrie z balkóna, nech tam niečo vidí,“ doplnila. Práca vonku je pre ňu aj spôsobom, ako zostať v pohybe. Flaková zároveň upozorňuje, že verejné priestory si vyžadujú väčšiu ohľaduplnosť obyvateľov. Prekáža jej najmä neporiadok pri kontajneroch, odpadky na chodníkoch či odhadzovanie ohorkov. „Je to naše mestečko. Máme tu veľa stromov, kríkov a zelených plôch,“ skonštatovala.
Ocenenie ju podľa jej slov prekvapilo. Sama vyzdvihuje aj iné formy dobrovoľníctva, napríklad darcov krvi či športovcov, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi a komunitou. „Škoda, že to nie je infekčné, aby to chytilo aj ostatných,“ dodala.
Radnica ocenila, že svojím zodpovedným prístupom, osobným nasadením a pravidelnou dobrovoľníckou činnosťou prispieva k lepšiemu a krajšiemu životnému prostrediu pre všetkých obyvateľov.
Flaková je rodáčkou z Veľkých Kapušian a sama o sebe hovorí, že je lokálpatriotkou. Na dôchodku je už 20 rokov. S úpravou priestoru začala po tom, ako sa presťahovala z rodinného domu do bytu. „V rodinnom dome sa človek naučí obracať. Kedysi bol nepísaný zákon, že sa treba starať aj o okolie,“ povedala. Pred začiatkom úprav si podľa vlastných slov vyžiadala súhlas mesta. Na ploche postupne pribúdali kvety, neskôr tuje, kry a ďalšia zeleň. Pravidelne udržiava trávnik, kosí, polieva, hrabe lístie a zbiera odpadky v okolí.
Dobrovoľnícku činnosť nevníma ako niečo výnimočné. „Pre mňa je to normálne a bežné. Robí to dobre aj mne. Keď sa človek pozrie z balkóna, nech tam niečo vidí,“ doplnila. Práca vonku je pre ňu aj spôsobom, ako zostať v pohybe. Flaková zároveň upozorňuje, že verejné priestory si vyžadujú väčšiu ohľaduplnosť obyvateľov. Prekáža jej najmä neporiadok pri kontajneroch, odpadky na chodníkoch či odhadzovanie ohorkov. „Je to naše mestečko. Máme tu veľa stromov, kríkov a zelených plôch,“ skonštatovala.
Ocenenie ju podľa jej slov prekvapilo. Sama vyzdvihuje aj iné formy dobrovoľníctva, napríklad darcov krvi či športovcov, ktorí venujú svoj čas práci s deťmi a komunitou. „Škoda, že to nie je infekčné, aby to chytilo aj ostatných,“ dodala.