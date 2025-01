Odborníci: Agresii v školách by sa dalo predchádzať

Bratislava 21. januára (TASR) - Agresii v školách by sa dalo predchádzať, chýbajú však školské podporné tímy. Upozornila na to prezidentka Združenia základných škôl Slovenska Eva Horníková v súvislosti s nedávnym útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi. Dodala, že takéto tímy plnia prevenciu pred tragédiami, ktoré sú dôsledkom dlhodobého zanedbávania emocionálnej a sociálnej podpory.



"Tieto tímy predstavujú komplexnú formu podpory pre žiakov, učiteľov a rodičov, ktorá reaguje na problémy, ako sú nezvládnuté emócie, agresivita či zhoršená školská klíma," uviedla Horníková. Problémom podľa nej je, že takéto tímy sú v slovenských školách nefunkčné a samotné školy ich nedokážu vytvoriť.



Spresnila, že podľa správy Štátnej školskej inšpekcie boli školské podporné tímy zriadené v 63,6 percenta kontrolovaných základných škôl, no ich fungovanie vykazuje značné nedostatky. Ján Machaj z neziskovej organizácie Edulab poukázal na to, že až 36,4 percenta škôl nezabezpečilo servis podpornej úrovne druhého stupňa, čo bolo spôsobené nedostatkom zamestnancov.



"Správa tiež poukazuje na nedostatočné personálne obsadenie školských podporných tímov vrátane absencie školských psychológov, logopédov a sociálnych pedagógov," ozrejmil Machaj. Dodal, že deti, ktoré potrebujú odbornú pomoc, ju často nedostávajú včas, čo môže mať podľa jeho slov dlhodobé negatívne následky.



Horníková tiež vníma ako problém nedostatok školských psychológov a špeciálnych pedagógov. "Nemôžeme očakávať, že jeden školský psychológ zvládne komplexné potreby stovky či tisícky detí," podotkla s tým, že podporný tím umožňuje individuálny prístup a systematickú prácu so školskou klímou, ktorá má priamy vplyv na emocionálnu pohodu detí.



Podľa Machaja vyžaduje vytvorenie školských tímov systematický prístup a podporu zo strany odborných organizácií. "Podporné tímy sú kľúčovým krokom, aby sa škola stala miestom porozumenia, podpory a vzájomnej dôvery," spresnil. Medzi hlavné aktivity tímu patrí prevencia vzniku problémových situácií, no napríklad aj krízová intervencia v prípade nečakaných udalostí.