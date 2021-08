Personálne zmeny v LPM Ulič si riaditeľ nevie vysvetliť

Ulič 16. augusta (TASR) – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vymenilo riaditeľa štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok (LPM) Ulič. Riadne menovaný riaditeľ odvolacím dekrétom nedisponuje, zmenu vo vedení považuje za nelegitímnu a konanie ministerstva si nevie vysvetliť. Rezort tvrdí, že postupoval zákonne.



"Ja informáciu o svojom odvolaní nemám, som zapísaný v obchodnom registri ako štatutár. Ak by sa pán minister rozhodol, že ma chce odvolať, ja by som toto odvolanie rešpektoval. Zaráža ma, prečo sa to neurobilo legálnym spôsobom a zákonným," povedal v pondelok pre médiá Mário Perinaj, ktorý bol do funkcie riaditeľa LPM Ulič na základe výberového konania vymenovaný v máji 2020. O novom riaditeľovi sa mal v čase svojej práceneschopnosti minulý týždeň dozvedieť od zamestnancov.



Poverením riadiť podnik na základe dekrétu štátneho tajomníka MPRV SR Milana Kyseľa disponuje bývalý vedúci ekonomického oddelenia Lukáš Komarc. Podľa Perinaja, ktorý sa opiera o zákon o štátnom podniku, je možné poveriť jeho riadením len vedúceho zamestnanca zvnútra podniku. Tým podľa Perinaja Komarc nie je, keďže v rámci organizačnej zmeny, ktorá v LPM Ulič nadobudla platnosť 1. júla tohto roka, ho z funkcie odvolal. Vzhľadom na Komarcovu niekoľkotýždňovú práceneschopnosť mu výpoveď podnik odovzdal uplynulý týždeň 11. augusta, keď sa už Komarc v podniku prezentoval ako jeho poverený riaditeľ.



Podľa Perinaja sa mal Kyseľ na poslednú chvíľu pokúsiť zabrániť i zmene organizačnej štruktúry LPM Ulič, ktorá bola súčasťou Perinajovej koncepcie riadenia počas vlaňajšieho výberového konania a ktorú, až do jej implementácie, s ministerstvom "intenzívne" komunikoval. "V tento deň (30. 6.) mi zavolal štátny tajomník MPRV SR Milan Kyseľ s tým, že mi nariadil túto organizačnú zmenu zastaviť a zároveň mi poslal osobný list, v ktorom ma dôsledne upozornil, aby som sa zdržal akýchkoľvek zmien na riadiacich a vedúcich pozíciách podniku a riešil to iba s jeho písomným súhlasom," ozrejmil s tým, že predmetný list považuje za "vysoké prekročenie" kompetencií štátneho tajomníka a zároveň veľký zásah do svojich kompetencií. Podľa jeho slov je organizačná štruktúra v zmysle zásad o štátnom podniku vo výlučnej pôsobnosti podniku.



MPRV SR považuje proces zmeny vo vedení podniku za legitímny. "K dnešnému dňu je štatutárom LPM Ulič, š. p., Lukáš Komarc, ktorý bol poverený v zmysle platných právnych predpisov. Momentálne prebieha v podniku mimoriadna kontrola a do jej ukončenia nebude MPRV SR situáciu komentovať," uviedol pre TASR odbor komunikácie, pričom otázku na postup Kyseľa pri pokuse o zasahovanie do vnútornej organizačnej štruktúry podniku nekomentoval.



Dôvody rozhodnutia rezortu Perinajovi známe nie sú, nie je si vedomý ani pochybení. "Keď som nastúpil do funkcie, prebral som podnik so stratou mínus 700.000 eur, ktorú som do konca roka skresal na mínus 420.000 eur. Polročný hospodársky výsledok za rok 2021 je zisk na úrovni 180.000 eur," podotkol. Niekoľkonásobne lepšie oproti vlaňajšku na tom má byť i stav bankového účtu podniku, LPM Ulič tiež počas koronakrízy prijal troch nových zamestnancov na trvalý pracovný pomer, ďalších 13 ako sezónnych zamestnancov. Perinaj sa vo veci obrátil na inšpektorát práce.