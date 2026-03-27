Konzorcium AgroForestry získalo 20 mil. eur na rozvoj infraštruktúry
Autor TASR
Nitra/Zvolen 27. marca (TASR) - Konzorcium Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (SPU) a Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) AgroForestry získalo prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkovú sumu 117 miliónov eur z výzvy na strategický rozvoj infraštruktúry slovenských vysokých škôl získali štyri konzorciá. Pre konzorcium AgroForestry je z tejto sumy určených vyše 20 miliónov eur, informoval štátny tajomník pre vysoké školstvo a akademický výskum Róbert Zsembera.
AgroForestry je konzorcium dvoch slovenských univerzít zameraných na ekológiu, udržateľné poľnohospodárstvo a lesníctvo, ako aj dizajn a zelenú infraštruktúru, precízne poľnohospodárstvo či mechatroniku. Jeho cieľom je prepojiť výskumné a inovačné kapacity, knižničné, publikačné a IT systémy SPU a TUZVO. Súčasťou sú tiež investície do budov. Zároveň je dlhodobou prioritou konzorcia dostať obe univerzity medzi top 1000 vysokých škôl sveta, spraviť ich atraktívnejšími pre študentov a akademikov zo Slovenska aj zo zahraničia.
Spoločné zameranie SPU a TUZVO sa odráža aj vo vzdelávacích cieľoch konzorcia, konkrétne v šiestich spoločných študijných programoch. Na bakalárskom stupni štúdia je to profesijný študijný program mechatronika. Na inžinierskom stupni to sú dva študijné programy, agrolesníctvo a presné poľnohospodárstvo a lesníctvo. Tri študijné programy pribudnú v doktorandskom stupni štúdia. Budú to inkluzívny dizajn exteriéru a interiéru, ochrana a manažment krajiny, manažment a ochrana zveri. Prvých študentov prijmú od akademického roka 2026/2027. Všetky študijné programy sú aj v angličtine.
Konzorcium AgroForestry prinesie aj investície do modernizácie a budovania výskumnej, vzdelávacej a ubytovacej infraštruktúry. Na investičné aktivity SPU ide z európskych zdrojov takmer 10 miliónov eur a na investičné projekty TUZVO vyše 9,2 milióna eur. Medzi projekty SPU patrí obnova Centra univerzitného športu, vybudovanie inovatívneho laboratória pre poľnohospodársku techniku či inovatívne skleníkové hospodárstvo - Biodom. TUZVO komplexne zrekonštruuje študentský domov Ľudovíta Štúra.
Rezort školstva vyhlásil výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR na podporu strategického rozvoja infraštruktúry vysokých škôl formou ich konzorcií v auguste 2023. Uspelo v nej osem vysokých škôl s plánom vytvoriť štyri konzorciá. Spolu 117 miliónov eur môžu využiť na modernizáciu a budovanie integrovanej výskumnej, vzdelávacej či ubytovacej infraštruktúry.
