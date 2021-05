Agrokomplex v Nitre opäť ožil, pre návštevníkov otvoril nové výstavy

Nitra 15. mája (TASR) – Po vyše roku otvorili v sobotu na Národnom výstavisku Agrokomplex dve nové výstavy. Jednou z nich je expozícia s názvom Život s covidom, druhou je výstava Program rozvoja vidieka SR.



Spoločným motívom oboch stálych výstav je dôležitosť vidieka, poľnohospodárstva a výroby potravín. Nová interaktívna výstava Život s covidom je umiestnená v 12-metrovom tuneli, ktorý je rozdelený na viac častí. „V tej prvej je náš každodenný stresujúci a konzumný život, ďalšia časť hovorí o obmedzeniach, ktoré nám priniesla pandémia. Nasleduje isté pozastavenie sa nad našimi hodnotami a vzťahmi k rodine, ale aj k tradíciám, ku ktorým sme sa počas pandémii vrátili. Napríklad pri kváskovaní, konzervovaní potravín či znovuobjavení tradičných receptov. Záver výstavy je venovaný tomu, kde sa momentálne nachádzame,“ vysvetlil generálny riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva Jaroslav Remža.



Výstava Program rozvoja vidieka SR zasa interaktívnou formou pomocou mapingu, 3D technológií, trickartu a ďalších aplikácií predstaví dôležitosť krajiny, pôdy, závlah, lesa a cenu našich prírodných zdrojov. „Hovorí tiež o význame vidieka a tradícií,“ doplnil Remža. Ako pripomenul, obe výstavy sa v sobotu podvečer otvárajú pre verejnosť v rámci Noci múzeí a galérií.



Riaditeľ nitrianskeho výstaviska Róbert Kanás zdôraznil, že vďaka novým výstavám môže Agrokomplex po dlhých mesiacoch privítať prvých návštevníkov v tomto roku. „Počas pandémie sme sa museli vyrovnať s množstvom nástrah, ktoré nám tento rok priniesol. Naše výstavisko nám za posledných 14 mesiacov výrazne osirelo. Mnohé pripravené podujatia sme museli zrušiť, niektoré sme presunuli do online priestoru. Nové výstavy, ktoré sa dnes otvárajú, však dokazujú, že pracovať sa dá aj v týchto neľahkých časoch,“ uviedol Kanás.



Minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (OĽANO) pri otvorení výstav zdôraznil, že pandémia prinútila všetkých prehodnotiť svoje priority. „Po tom osobnom preskupení hodnôt musí dôjsť aj k preskupeniu hodnôt spoločenských. Pôdohospodárstvo a schopnosť nakŕmiť národ sa potrebujú dostať na oveľa vyšší piedestál ako doteraz. Hrozba, ktorá vyplývala z práve prežitej katarzie, je spojená aj s možným nedostatkom potravín, k čomu by mohlo dôjsť, ak by sme neboli dostatočne obozretní,“ dodal Mičovský.