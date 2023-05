Agrorezort: Čistenie od sedimentov má zabezpečovať správca nádrže

Bratislava 25. mája (TASR) - Vodné nádrže spravuje Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), ktorý spadá pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR. Čistenie nádrží od sedimentov a údržbu nádrží má zabezpečovať správca nádrže a vodného toku. Uviedol to pre TASR odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na brífing Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) o zadržiavaní vody v krajine.



"Správca vodného toku a nádrží potrebuje na to techniku, plávajúce alebo sacie bagre, ktoré sedimenty priebežne budú vyberať. Dá sa to však riešiť aj vypustením nádrže a vyťažením sedimentov pri vyťaženej nádrži. Obe veci sú finančne náročné, dali by sa na to využiť aj zdroje z eurofondov, ktoré má k dispozícii MŽP SR, napríklad z Operačného programu Kvalita životného prostredia," priblížil agrorezort.



Hydromeliorácie, š. p., je podľa MPRV len odberateľom vody z vodných nádrží a vodných tokov. Odoberá vodu prostredníctvom závlahových kanálov, do ktorých sa čerpá voda cez čerpacie stanice. Keď má čerpaciu stanicu prenajatú poľnohospodár, tak ten platí priamo poplatky za odber závlahovej vody Slovenskému vodohospodárskemu podniku.



"Dnové sedimenty je potrebné nejakým spôsobom zlikvidovať po ich vybratí z nádrže. Ak sa po kontrole zistí, že dnové sedimenty sú vyhovujúce, tak je možné ich využiť a vrátiť do pôdy. Tým sa zjednoduší aj čistenie vodných nádrží od dnových sedimentov a usadenín," vysvetlilo agroministerstvo.



Poľnohospodári podľa agrorezortu apelujú na to, aby boli nádrže vyčistené a bola k dispozícii závlahová voda. Vyžaduje to teda súčinnosť SVP, MŽP SR a MPRV SR.



MPRV má v gescii zákon o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a zákon o odpadoch. "Zákon plánujeme novelizovať, pretože potrebujeme upraviť limit obsahu organických látok, ktorý hovorí o obmedzeniach aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov, aby sa celý proces využitia sedimentov zjednodušil," doplnilo MPRV.



Agrorezort dodal, že samostatnou témou je zadržanie vody v krajine, kde nie sú závlahové sústavy. Tam je potrebné uplatňovať vhodnú organizáciu honov, kultúrnych blokov pôdy a realizovať vodozádržné opatrenia, ako sú napríklad zasakávacie pásy po vrstevnici a hradenie údolníc, ako aj ďalšie postupy, ktoré zlepšia využívanie dažďovej vody na poliach, trvalých trávnych porastoch a v lesoch.



Zadržiavanie vody v krajine roky obmedzujú sedimenty vo vodných nádržiach, ktoré znižujú ich kapacitu. S ich riadnym udržiavaním by legislatívne a aj finančne mal pomôcť štát. Zhodli sa na tom vo štvrtok poľnohospodári na brífingu SPPK pri vodnej nádrži Blatné v okrese Senec. Riešenia očakávajú najmä od MŽP SR, ako aj od MPRV SR.