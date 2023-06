Agrorezort: Karanténne stanice nemajú suplovať povinnosti chovateľov

Bratislava/Bojnice 20. júna (TASR) - Karanténne stanice nemajú suplovať povinnosti chovateľov, respektíve majiteľov v prípade chovu nebezpečných živočíchov. Starostlivosť o tieto zvieratá je finančne a personálne náročná. Uviedlo to pre TASR v utorok Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia poslankyne Anny Zemanovej (SaS), podľa ktorej štát nemá dostatočné kapacity v záchytných staniciach pre veľké mačkovité šelmy.



Štátne karanténne stanice zriaďuje rezort pôdohospodárstva, ktorý rovnako zabezpečuje ich prevádzku. Ich fungovanie upravuje zákon o veterinárnej starostlivosti. "MPRV SR zriadilo dve stanice pre zvieratá, ktoré prevádzkujú Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) Martin a RVPS Veľký Krtíš. Sú určené na držbu hovädzieho dobytka, koní, oviec, kôz, ošípaných, zajacov, nutrií, psov, mačiek, vtákov, exotického vtáctva a šeliem," pripomenul rezort.



Stanice pre zvieratá ich podľa neho umiestňujú po vykonaní základných veterinárnych úkonov. "Záujem o zvieratá z týchto staníc je veľmi nízky a niektoré tam zostávajú dlhú dobu, čo bráni príjmu nových, ktorým je potrebné poskytnúť pomoc," priblížil ďalej rezort. Preto sú zhabané zvieratá často podľa neho umiestňované do karanténnych staníc prevádzkovanými mimovládnymi organizáciami.



Rezort pôdohospodárstva rovnako pripomenul, že na Slovensku od marca minulého roka platí zákaz držať vybrané exempláre druhov živočíchov rodu Panthera, Neofelis, Lynx, Acinonyx a Puma a ich krížencov, ďalej z čeľade medveďovité, z radu primátov, ako i korytnačku maľovanú a odovzdať ich do držby zariadeniu alebo inej osoby v rámci SR okrem určitých zariadení. Schválené chovy si môžu zakázané druhy nechať na dožitie, avšak nemôžu ich množiť ani predávať.



Zemanová upozornila na nedostatočné kapacity záchytných staníc pre veľké mačkovité šelmy, ktoré patria pod medzinárodný dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (CITES), v pondelok (19. 6.) v rámci prieskumu Výboru Národnej rady pre pôdohospodárstvo a životné prostredie v Národnej zoologickej záhrade Bojnice. Prieskum iniciovala v nadväznosti na tragickú udalosť na ranči v Žiline-Brodne. Poslankyňa tvrdí, že štát by sa mal tejto problematike venovať, keďže je potrebné plniť požiadavky v rámci CITES.