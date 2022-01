Agrorezort namieta realizáciu reformy národných parkov

Bratislava 26. januára (TASR) - Realizáciu reformy národných parkov v praxi pripravil envirorezort bez spolupráce s ministerstvom pôdohospodárstva a postup neprešiel medzirezortným pripomienkovým konaním. Poukazuje na to agrorezort. Chce zmeniť nedávno schválené vládne uznesenie o delimitácii štátnych pozemkov a majetkov v národných parkoch, ktoré rieši ťažbu dreva v niektorých lokalitách. Návrh predložilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR do skráteného medzirezortného pripomienkového konania.



"Ministerstvu pôdohospodárstva nebolo umožnené komplexné posúdenie jednotlivých opatrení a ich vyhodnotenie z hľadiska ich realizovateľnosti," tvrdí rezort v materiáli. Navrhuje preto zmeniť jeden bod.



V uznesení, ktoré schválila vláda 19. januára, sa uvádza, že na území národných parkov Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Muránska Planina, Slovenský kras a Poloniny neprekročí obnovná ťažba vo vlastníctve Lesov SR a Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič od 1. januára do 31. decembra jednu desatinu z objemu ťažby odporučeného pre porast v programe starostlivosti o lesy.



"Úlohou sa obmedzuje vykonávanie úmyselných ťažieb spôsobom, ktorý je nerealizovateľný, respektíve realizovateľný len spôsobmi, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a na podnikateľské subjekty (obhospodarovateľov lesov a dodávateľov služieb)," uvádza sa v materiáli. Zmena vládneho uznesenia podľa agrorezortu umožní dodržať ciele a zmysel pôvodného návrhu a odstráni tak negatívne vplyvy. Má rešpektovať požiadavku objemu ťažby a vytvoriť podmienky na optimalizáciu vykonania obnovnej ťažby vo vzťahu k stavu a vývoju lesného porastu.



Delimitácia nehnuteľného majetku vo vlastníctve štátu v národných parkoch súvisí so schválenou reformou národných parkov, ktorá zabezpečuje presun pozemkov pod Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR, a tým jednotnú správu štátnych pozemkov na území národných parkov. Zriadenie deviatich správ národných parkov ako samostatných organizácií ochrany prírody a krajiny sa udeje k 31. marcu. Na správy prechádza 1. apríla majetok vo vlastníctve štátu v správe Štátnej ochrany prírody SR. Od začiatku apríla sa tiež zlúčia Štátne lesy Tatranského národného parku (TANAP) so správou TANAP-u.