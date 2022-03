Agrorezort: SR bude súčasťou medzinárodného humanitárneho konvoja

Bratislava 13. marca (TASR) - V súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine, spustil Svetový potravinový program OSN (World Food Programme - WFP) ešte začiatkom marca humanitárnu operáciu. Cieľom je poskytnúť pomoc viac ako trom miliónom ľudí. Ide o najväčšiu humanitárnu organizáciu na svete, ktorá poskytuje potravinovú pomoc krajinám v núdzi. Slovenská republika bude súčasťou tohto humanitárneho konvoja. TASR o tom v nedeľu informovali z odboru komunikácie a marketingu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.



Rezort pôdohospodárstva priblížil, že prvým krokom, ktorý WFP na Slovensku vykoná, bude mapovanie situácie (najmä z hľadiska logistiky a prepravy tovaru cez slovensko-ukrajinské hranice), pochopenie aktuálnych potrieb utečencov a nadviazanie vládnych a miestnych kontaktov. Najväčší tím zamestnancov WFP pôsobí aktuálne v Poľsku, kde bolo zriadené aj regionálne koordinačné centrum. WFP je ďalej prítomný v Rumunsku, Moldavsku a Maďarsku. Na Slovensku bude pôsobiť päťčlenný tím, ktorý sa v závislosti od vývoja situácie môže rozšíriť.



Gestorom WFP na Slovensku je MPRV SR. "Našim partnerom zo Svetového potravinového programu chceme byť nápomocní všade, kde to bude potrebné. Či už pri logistike, zabezpečení skladov, ale aj pri začlenení utečencov do pracovného, sociálneho a edukačného systému. Vzhľadom na to, že drvivú väčšinu utekajúcich tvoria ženy a deti, ich zaradenie bude náročné, ale aj v tomto prispejeme v maximálne možnej miere," uviedol minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO).



V najbližších dňoch by mali zástupcovia WFP navštíviť východné Slovensko, kde sa budú snažiť čo najviac zmapovať situáciu. Obe strany (WFP aj SR) sú pripravené ďalej spolupracovať a hľadať synergie, ktoré povedú k zefektívneniu poskytovania humanitárnej pomoci pre Ukrajinu.